Avance en la prevención del cáncer: descubrimiento de una proteína reparadora del ADN

periódico Fulda tutor salud

de: Judith Brown

Un equipo de investigadores introdujo la proteína DdrC en la bacteria Escherichia coli. Esto lo hizo 40 veces más resistente a los rayos UV. La proteína también puede ayudar a tratar el cáncer. (Avatar) © YURIMA/IMAGO

Los investigadores han descubierto una proteína que puede ayudar a que una célula se repare a sí misma. Podría tener aplicaciones en ingeniería genética.

Fulda – Científicos de todo el mundo investigan enfoques terapéuticos contra cáncerCon los cuales pueden tratar o incluso curar enfermedades oncológicas. Porque el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en Alemania. De acuerdo a revista médica alemana Sin embargo, las posibilidades de recuperación parecen estar aumentando. Los hallazgos actuales de investigadores de la Western University de Canadá también podrían contribuir a los avances en el control y la prevención del cáncer. el escribe 24vita.de.

Prevenga el cáncer con una proteína que puede reparar el ADN

Fue publicado en la revista especializada. Ácidos nucleicos investigación publicado el estudia Los investigadores descubrieron la proteína C reparadora de daños en el ADN (DdrC), que puede reparar el ADN dañado. Esto puede prevenir el cáncer. Los científicos encontraron la proteína en la bacteria Deinococcus radiodurans, altamente resistente. Esto debería resistir incluso altas dosis de dañinos rayos UV, explica el equipo de investigación. Según Robert Zappla del Centro de Investigación Canadian Light Source (CLS), DdrC juega un papel importante en el proceso de curación.

El siguiente mecanismo funciona: la proteína busca roturas en el ADN. Si encuentra una rotura, la proteína neutraliza el daño detectado. Esto evitará mayores daños a la rotura. Al mismo tiempo, se envía una señal a la célula de que algo anda mal y que el daño debe repararse, porque cada célula tiene un mecanismo de reparación del ADN. Sin embargo, si se producen dos roturas en el genoma, la célula humana no puede repararse a sí misma y finalmente muere. Sin embargo, la proteína puede ayudar a la célula en el proceso de curación, sin la ayuda de otras proteínas.

Diez tipos de cáncer con menores posibilidades de supervivencia Ver la serie de imágenes

La proteína funciona como una “máquina autónoma” y puede utilizarse en ingeniería genética

En su estudio, los científicos comprobaron si la proteína podría introducirse en cualquier otro organismo. Para ello, introdujeron DdrC en la bacteria E. coli. Los resultados finalmente mostraron que las bacterias intestinales se volvieron 40 veces más resistentes a los rayos UV. Según Zapla, esta proteína parece ser una “máquina autónoma”. Por tanto, podría utilizarse en ingeniería genética en el futuro. Por tanto, se puede desarrollar una vacuna contra el cáncer. Sin embargo, esto todavía requiere mucha investigación científica. Los investigadores ya han podido identificar la proteína que detiene las células cancerosas en el cuerpo en el cáncer de colon.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.