BVB: Riken revela – Samer “jura todo el tiempo”

Ricken comprende la presión que conlleva. “Desde el primer día me di cuenta de la responsabilidad, me di cuenta de que no estoy a cargo de un pequeño club de fútbol, ​​sino que también somos una empresa de entretenimiento, también somos una empresa comercial. Entonces surge rápidamente esta responsabilidad”, reveló el exprofesional del BVB en Estudio deportivo ZDF.