Dos frutas brindan una protección especial contra las enfermedades.

de: Judith Brown

el presiona divide

Los flavonoides que se encuentran en las manzanas y las bayas pueden aumentar el rendimiento cognitivo. Esto puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

Aunque no existe una garantía absoluta contra la demencia en la vejez, sí se puede hacer Un estilo de vida saludable ayuda a mantener el cerebro en forma. Además de la actividad física regular y el contacto social, la nutrición es de particular importancia. Algunos alimentos pueden salud El cerebro y así reducir el riesgo de demencia. Un estudio sugiere que las manzanas y las bayas pueden aumentar el rendimiento mental.

Reduzca el riesgo de demencia comiendo manzanas y bayas

Cada vez más personas en Alemania padecen demencia. Sin embargo, esta afección se puede prevenir parcialmente siguiendo un estilo de vida saludable y una dieta adecuada. © VIZKÉS/IMAGO

Ya existen varios estudios que indican que el consumo de sustancias vegetales secundarias o flavonoides -responsables del color de diversas frutas y verduras y que también se encuentran en el cacao, el té verde y el negro- puede tener efectos positivos sobre el rendimiento mental. En uno de la revista especializada con gente Un estudio publicado por la Universidad de Columbia en Nueva York examinó la relación causal entre estos materiales vegetales y el rendimiento mental. en el estudia En la prueba participaron unas 3.600 personas sanas de aproximadamente 70 años.

La mitad de los participantes del estudio consumieron 500 miligramos de flavanoles, un subconjunto de flavonoides, del cacao al día durante tres años, mientras que la otra mitad recibió un placebo sin estos compuestos vegetales. También se utilizaron muestras de orina de un subgrupo de 1.400 sujetos de prueba para determinar la salud de su dieta y la cantidad de té, frutas y verduras que consumían. A diferencia de estudios anteriores en los que la ingesta de flavonoides de los participantes se estimó retrospectivamente, este estudio pudo determinarla con precisión. Además, se midió el rendimiento mental de los participantes mediante pruebas.

Un estudio muestra que el consumo regular de manzanas y bayas favorece la salud del cerebro

Los resultados del estudio mostraron que la disminución del rendimiento mental era menor en un tercio de las personas que comían alimentos saludables. Un tercio de los participantes que consumieron muy pocos flavonoides de su dieta se beneficiaron directamente del consumo de cantidades adicionales de flavanoles en forma de pastillas. No sólo se puede prevenir el deterioro cognitivo, sino que también se puede mejorar el rendimiento de la memoria. Sin embargo, la ingesta adicional no tuvo ningún efecto en los participantes que comían manzanas y bayas con regularidad.

Según el profesor Dr. Bernhard Watzl, presidente de la Sociedad Alemana de Nutrición, afirma que los flavonoides son adecuados para la prevención de la demencia, como dijo… Periódico del sur de Alemania Explicó. “Sin embargo, nadie sabe si existe una ventana de tiempo crítica. Puede que ya estés tomando decisiones innovadoras sobre lo que comes cuando tienes 20 o 40 años”, afirma la nutricionista. A partir de los 40 años, la gente también debería aprovechar su tiempo. salud , Si comes una manzana todos los díascómo Heidelberg24.d Mencioné. Sin embargo, existe la idea errónea de que la demencia sólo afecta a las personas mayores. De hecho, puede enfermedad Los niños también se encuentran.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.