Estos factores de riesgo juegan un papel importante.

de: Silja Omert

Varios factores influyen en el desarrollo de la enfermedad nerviosa. Uno de ellos es de particular interés entre los académicos. (Avatar) © Christine Klose/DPA-tmn

Cada vez más personas en Alemania padecen demencia. Varios factores influyen en el desarrollo de la enfermedad nerviosa. Uno de ellos es de particular interés entre los académicos.

Fulda – Muchas personas, incluidos los jóvenes, temen la demencia, y no sin razón: mientras que en Alemania actualmente alrededor de 1,8 millones de personas padecen esta enfermedad neurológica, se espera que en 2050 esa cifra alcance los 2,8 millones. que informes 24vita. Se trata de una cifra preocupantemente alta, sobre todo teniendo en cuenta que la enfermedad de Alzheimer (la forma más común de demencia) no se puede curar, sino que sólo puede ralentizar la progresión de la enfermedad.

Prevenir la demencia: estos son los cinco mayores factores de riesgo

Esto hace que sea aún más importante apoyar la función cerebral de manera óptima incluso a una edad temprana. Existen muchos alimentos, nutrientes y vitaminas que pueden promover la salud cerebral a largo plazo. Pero volvamos a los factores de riesgo: aunque no podemos influir en algunos factores, como la edad, los genes o el género, “otros factores de riesgo pueden evitarse o reducirse a lo largo de la vida y, por lo tanto, se reduce la probabilidad de desarrollar demencia”. dicen los investigadores. Iniciativa de investigación de la enfermedad de Alzheimer.

Enfermedades neurodegenerativas: Según la información recibida de expertos que hablan de enfermedades neurológicas. Ministerio Federal de Educación e Investigacióncuando las células nerviosas y sus funciones se pierden y el daño es tan grande que el cerebro ya no puede compensar. Las enfermedades neurodegenerativas más comunes son la demencia y la enfermedad de Parkinson. READ Por eso el remedio casero es tan beneficioso para tu piel y cabello.

Los investigadores suponen que el 45% de todos los casos de demencia en todo el mundo pueden prevenirse o retrasarse. Científicos del University College de Londres investigaron el mayor riesgo de desarrollar demencia. Para ello, evaluaron datos de 27 estudios realizados en pacientes con demencia durante un período de 68 años (de 1947 a 2015).

Los resultados fueron publicados en la revista especializada “Lanceta de Salud Pública” publicado. Además del componente genético, los investigadores pudieron identificar otros cinco factores importantes que aumentan el riesgo de demencia:

Diabetes

obesidad

Hipertensión

de fumar

Nivel educativo

Investigadores: un factor de riesgo importante para desarrollar demencia

Está claro que existen varios factores que aumentan el riesgo de demencia. Durante todo el período de los 27 estudios, los investigadores también pudieron identificar un factor que todavía hoy juega un papel central: la presión arterial alta (hipertensión), por lo que una presión arterial por encima de los valores normales se considera el mayor factor de riesgo de enfermedad cardíaca. . Demencia.

La hipertensión patológica es una de las llamadas enfermedades cardiovasculares. Esta categoría se relaciona con el corazón y los vasos sanguíneos. Estos factores de riesgo cardiovascular deberían abordarse más específicamente en futuros esfuerzos de prevención de la demencia, afirmó Nahid Moghaddam, psiquiatra y autor principal del estudio.

“Si vivimos una vida sana y activa, hacemos ejercicio regularmente, mantenemos contactos sociales y tratamos los factores de riesgo médicos como la mala visión, la pérdida de audición, la presión arterial alta y los niveles de colesterol, ya habremos hecho mucho para reducir nuestro riesgo personal de desarrollar la enfermedad”. Demencia”, resume Iniciativa de investigación de la enfermedad de Alzheimer Sus consejos de prevención juntos.

Reconocer los primeros síntomas: mientras que la enfermedad de Alzheimer suele manifestarse con una pérdida de memoria, otras formas de demencia, como la demencia frontotemporal, cambian la personalidad de los afectados.

