“Fue devastador para la economía alemana”.

¿Quién es responsable de la miseria? A menudo se señala con el dedo a la capital y sus errores políticos. Pero los altos directivos no deberían eludir su responsabilidad.

MÚNICH – La economía alemana está atravesando una crisis que no avanza e incluso se espera que se contraiga en 2024. Esto es lo que esperan los principales institutos económicos del país. La búsqueda del culpable también está en pleno apogeo, y el primero de ellos ya ha sido identificado: la Traffic Light Alliance, que está molestando al país con sus políticas, que no ha podido bajar los precios de la energía, y que no ha capaz de crear un exitoso programa de estímulo económico.

Pero esto puede no ser del todo justo, especialmente porque las propias empresas tienen una responsabilidad que asumir. en conversación con IPPEN.MEDIA El cazatalentos Kahn Blodau explica el papel que desempeñan los altos directivos alemanes en esta situación y qué cualidades necesitan realmente para salir con éxito de la crisis.

Los directivos alemanes tienen parte de culpa de la crisis: “Está claro que el viejo modelo no funciona”

Señor Bloodau, se están recortando empleos en todo el país y los principales institutos económicos predicen ahora tasas de desempleo más altas. ¿Sigues ocupado como cazatalentos?

Todavía se está modificando y todavía tenemos mucho por hacer. Muchas empresas aprovechan la crisis económica para deshacerse de personas que no les sirven. Esto es parte del proceso de renovación. Hace unos años, todos los empleados que no estaban disponibles a las 3 fueron contratados. En algunos casos, se adquirieron habilidades que no se correspondían en absoluto con el salario deseado. Pero la tierra de la leche y la miel ya se acabó. Notamos que las empresas ahora miran más de cerca y el presupuesto ya no es flojo, eso está claro. Pero seguimos preocupados por la escasez de trabajadores y directivos cualificados.

Kahn Bludau, de BludauPartners, también considera responsables del estancamiento a los altos directivos alemanes. © Socios Bloodau

Dicen que las empresas ahora están analizando más de cerca a quién contratan. ¿Qué cualidades buscas cuando necesitas ocupar un puesto de alta dirección?

Lo que los altos directivos definitivamente necesitan es carisma. Tan personal. También hay buenos ejemplos, por ejemplo en Bayer. Werner Baumann [Vorstandsvorsitzender bei Bayer bis 2023, Anm. d. Red.] No puede captar a las personas, incluidas las partes interesadas. Luego Bayer contrató a Bill AndersonAmericano, lo cual es una clara contradicción. Anderson pudo sumar puntos con su poderoso discurso, comunicación, buen comportamiento y carisma y le dio a la empresa nueva fe. Esto es importante, especialmente en tiempos de crisis.



Lo que los directivos también necesitan es coraje y voluntad de asumir riesgos. Esto es especialmente importante en Alemania. Es necesario cambiar muchas cosas en la economía y hemos estado durmiendo así durante los últimos años. Necesitamos más innovación, más digitalización, más Amnistía Internacional Y el coraje para probar cosas nuevas: esto requiere un gerente que irradie este coraje y esté dispuesto a ingresar a nuevos territorios o tenga cierta disposición a correr riesgos.

Los sectores tradicionales clave de la economía alemana están luchando especialmente con esta transformación. La industria del automóvil tardó en adoptar la movilidad eléctrica y ahora estamos viendo las consecuencias, por ejemplo volkswagen.

La industria del automóvil nos muestra lo peligrosos que pueden ser los errores de gestión. Sus errores fueron devastadores para la economía alemana. Los fabricantes de automóviles siempre han tenido una fuerte influencia en la economía alemana y han servido como empresas modelo en todo el mundo. Esto ya no es así, en gran parte debido a una gestión incorrecta. Lo vemos con los coches eléctricos: en principio, la electricidad sólo se ha creado en grandes objetos de lujo, pero no en masas ni en coches pequeños. Esto significa que un tema tan prospectivo está mal planteado. China ahora está llenando este vacío. La cuestión de la electrificación no podría haber prevalecido porque las empresas alemanas no se centraron en la masa. Esto nos lleva a otra cualidad muy importante de un directivo: la empatía.

a una persona Bludau fue el fundador y director general de BludauPartners Executive Consultants GmbH. Es responsable del negocio principal de búsqueda de ejecutivos y apoya a grandes empresas y organizaciones nacionales y globales en la ocupación de puestos de alta dirección estratégicamente importantes, en la evaluación de gerentes y en la realineación estratégica de organizaciones corporativas. Se centra especialmente en los sectores del comercio minorista, el comercio electrónico, los viajes, el transporte y la logística, así como en las tecnologías de la información. Can Blodau cuenta con más de 25 años de experiencia activa en consultoría y se ha labrado un nombre como consultor competente e inspirador.

¿Qué quieres decir con eso?

Las personas exitosas a menudo carecen de empatía, no hacia sí mismas ni hacia sus propios intereses, sino hacia el panorama general. Los gerentes tienden a ser egoístas y quizás un poco narcisistas. Pero esto ya no es un liderazgo acorde con los tiempos. Tomemos nuevamente el ejemplo de Bill Anderson en Bayer: llega a la fuerza laboral de una manera completamente diferente, hablando más con la gente y siendo más accesible. Cuando se unió a la empresa por primera vez, utilizó los primeros seis meses para hablar con la gente, incluso en niveles inferiores. Los altos directivos alemanes suelen ser distantes, más reservados y algo más fríos.

En general, se considera que las mujeres son más empáticas que los hombres. ¿Cree que más mujeres se sentirían cómodas en un papel de liderazgo como éste?

Por lo tanto, sólo puedo recomendar que los puestos directivos se cubran con mujeres. Las mujeres también están mejor organizadas, esa es mi experiencia. Por supuesto, la biología puede estorbar, sobre todo entre los 30 y los 40 años, cuando tienes muchas fuerzas y luego te vas de baja por maternidad. Los hombres no pueden tener hijos. Pero si las mujeres quieren centrarse en el desarrollo profesional, hay algunas que son más fuertes que los hombres.

Pero también se considera que las mujeres están menos dispuestas a correr riesgos, que es una de las cualidades que ella cree que necesita un buen gerente.

Tengo la sensación de que muchas mujeres no tienen la confianza para hacer esto. Hay una falta de confianza en uno mismo, y eso conlleva la voluntad de correr riesgos. Como alto directivo, tienes que tomar decisiones y vivir con las consecuencias que en ocasiones te pueden costar la cabeza. Pero las mujeres también han seguido siendo pequeñas durante décadas. ¿De dónde debería venir la confianza en uno mismo y la seguridad? Especialmente cuando las cosas van ascendiendo, cuanto más arriba en la jerarquía, más gerentes se encuentran en el asiento eyector. Los prejuicios contra las mujeres se hicieron más fuertes. Entonces dicen, ahí viene la mujer, a ver si tiene algo, y miramos más de cerca. Pero esto es históricamente específico y tenemos que trabajar en ello hasta que las cosas cambien.

El entonces director general de Volkswagen AG, Martin Winterkorn. © Julian Stratensholt/DPA/foto de archivo

Presentan la imagen de un directivo que no conocemos realmente en Alemania: amigable, comprensivo, arriesgado y carismático. ¿Es realmente necesario que se produzca un cambio cultural tan grande?

Sí, porque el modelo antiguo claramente no funciona. Esto se puede comprobar con sólo observar el número de errores cometidos que tuvieron consecuencias devastadoras para la economía alemana. Alemania ya no es un modelo a seguir en la economía global. Estamos muy orgullosos de haber sido siempre muy innovadores. Este no es el caso ahora y esto también tiene que ver con el hecho de que los directivos alemanes no se han renovado.



Pero no quiero desacreditarlo, también hay buenos ejemplos, pero más a menudo en empresas medianas que en empresas DAX. Jürgen Heraeus siempre estaba sentado en la cantina con sus empleados. Esto hace algo por la gente. Los miembros de la junta directiva de DAX no se sientan en la cafetería con los empleados. Pero pueden seguir el ejemplo de la clase media.