Una estrella de cine está demasiado enferma para aparecer en un programa de premios de televisión

Sin embargo, el hombre de 94 años no pudo aceptar el premio. Por motivos de salud, no asistió personalmente a la ceremonia, lo que generó preocupación sobre él. “Desafortunadamente, Mario no puede estar aquí hoy, simplemente no estaba lo suficientemente en forma para este arduo viaje”, dijo Iris Berben. Se dirigió a su colega: “Te envío mucha fuerza y ​​cariño para que te recuperes pronto”.