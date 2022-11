1. Navidad sin la Reina: ¡No quieren venir! | entretenimiento

Este año, la Navidad será sin duda especialmente conmovedora para la familia real británica.

Será la primera vez que la familia real se reúna sin la Reina, quien murió en septiembre a la edad de 96 años. Sin embargo, probablemente no quieras venir: el príncipe Harry, de 38 años, y su esposa, Meghan, de 41.

Por primera vez, el rey Carlos III. (74) Están organizando una reunión familiar y vacaciones de Navidad este año en el castillo de Sandringham en Norfolk, Inglaterra.

Los miembros de la familia real británica celebran tradicionalmente la Navidad en el Palacio Real de Sandringham. Foto: Alianza Imagen / Impex

es ruidoso “correo diario” De hecho, el príncipe William (40) y su esposa Kate (40) ya aceptaron la invitación de Charles. Estarán acampando para las fiestas en su cabaña cercana, Anmer Hall, que recibieron como regalo de bodas de la Reina en 2011.

Se dice que la familia real Harry y Meghan invitaron juntos al rey Carlos a Navidad. Después de todo, la Navidad es un día de amor, reflexión y familia.

En su primer discurso a la nación como nuevo monarca, el rey Carlos III. Al perdonar a su hijo menor y a su esposa después de la muerte de la Reina, dijo: “También quiero expresar mi amor por Harry y Meghan mientras continúan construyendo una vida en el extranjero”.

Pero los expertos dicen que Harry y Meghan preferirían quedarse en los Estados Unidos para Navidad. Se dice que no tienen planes de viajar a Norfolk, Inglaterra, para celebrar el amor. “Es poco probable que asistan”, dijo una fuente cercana al rey al Daily Mail.

¿Quizás el regalo más hermoso para algunos miembros de la familia real? Porque es posible que haya algunos miembros de la realeza que den un suspiro de alivio cuando los Sussex rechacen su invitación navideña, dicen.

Harry y Meghan aparecieron como una unidad de luto en Windsor el 10 de septiembre después de la muerte de la reina. Foto: Chris Jackson/Getty Images

¿por qué? Los expertos dicen que las relaciones entre Harry, Meghan y el resto de la familia real están “casi tocando fondo” en este momento.

Sobre todo, contribuye a esto. Título del libro del diario de Harry Será lanzado el 10 de enero. Porque se llaman “REPUESTO”. Traducido libremente como “piezas de repuesto”. La versión en español incluso tiene un título adicional “Príncipe suplente”. Basado en el papel de Harry como el “Segundo Eterno” en la familia. El hermano William sucedió, “HEIR” (es decir, heredero).

El título solo es emocionante para la familia real. Y todavía ni siquiera saben lo que hay sobre ellos. Una fuente le dijo a The Mirror: “Este libro podría significar el final de cada relación que Harry quiere tener con su familia, es muy triste”. “Todos se están preparando para otro momento angustioso a merced de Sussex”.

Probablemente no surgirá una conversación al respecto en la cena de Navidad, al menos no con Harry y Meghan. Esperemos que otros miembros de la familia no estropeen el asado navideño si surge el tema después de todo…