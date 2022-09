10 consejos contra la ansiedad y la depresión

a: judith morenoY el Natalie Hall con un pene

dividir, rasgar

La salud mental es cada vez más importante a medida que aumentan los problemas de salud mental de las personas. Diez consejos contra la ansiedad y la depresión.

La salud mental ya no es un tema oculto como lo era hace unas décadas. Mientras tanto, nuestra sociedad ha adquirido la conciencia básica de que la psique puede afectar a una persona tanto como una enfermedad física. Pero la triste razón es que los problemas mentales están aumentando y Los jóvenes en particular sufren cada vez más problemas psicológicos. Hay cosas que puedes hacer para contrarrestar esto, como tomar medicamentos o cambiar tu vida por completo.

Sin embargo, a veces, incluso los pequeños trucos ayudan a sobrellevar los miedos y las etapas de depresión, porque el cerebro funciona como un músculo y se puede entrenar. Aquellos que constantemente sufren de ansiedad o pensamientos depresivos los seguirán padeciendo como si estuvieran en una espiral descendente. Si trata de pensar positivamente, a su vez, entrenará su cerebro en esa dirección. Estas 10 cualidades que poseen las personas mentalmente sanas pueden ayudarte a lograr la salud mental.

Consejos para combatir la ansiedad y la depresión: siéntete agradecido

Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida como un delicioso té o café y ser agradecido parece muy simple, pero puede ser muy efectivo para la psiquis. (Imagen icónica) © AntonioGuillem / Imago

Cuando las cosas nos van mal, suele ayudar ampliar un poco nuestra perspectiva. Mira a las personas que son peores que tú y agradece las pequeñas cosas que funcionan y son buenas en tu vida. Un cuaderno de agradecimiento también es útil, ya que ingresa algo cada mañana por lo que está agradecido, por ejemplo, su pareja, sus hijos, su salud, un techo sobre su cabeza o simplemente el buen clima, y ​​comienza el día con nosotros con una actitud positiva. actitud.

Consejos para una psique sana: siente la anticipación

La alegría es una palabra clave importante para la salud mental. La risa y la alegría liberan hormonas de la felicidad (endorfinas) en el cuerpo. Entonces, si te comprometes con algo grandioso que puedes esperar con semanas de anticipación, disfrutarás de esa felicidad por mucho más tiempo. Al planificar una experiencia positiva, También reduce la ansiedad y los pensamientos depresivos..

Contra la ansiedad y la depresión: No guardes rencor

Pasamos por todas las relaciones y situaciones de nuestra vida, Que nos dolió y que aun después de años no podemos superar. Sin embargo, esta ira solo nos hace daño a nosotros, no a la persona con la que estamos enojados. Por lo tanto, es importante dejar ir estos sentimientos negativos -y si es una condición permanente, entonces las personas también- para perdonar y no guardar rencor.

Consejos de salud mental: disfruta de las pequeñas cosas

Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida parece muy sencillo, pero puede ser muy efectivo para la psique. La próxima vez que vea una hermosa flor, escuche reír a su ser querido, disfrute de un paseo por el bosque después de la primera lluvia, o simplemente disfrute de una taza de té o café mientras escucha una canción conmovedora, haga una pausa y trate de notar lo pequeñas que son las cosas. alegría.

Fortalecimiento de la resistencia: resistencia a tareas y situaciones difíciles

La motivación y la autodisciplina no nos hacen felices directamente, pero como resultado nos hacen felices. Incluso si la tarea se vuelve difícil y tienes ganas de rendirte, debes seguir adelante. Si eventualmente puedes hacerlo, serás mucho más feliz al respecto. Como dice el dicho, “Quiero ver qué pasa si no me doy por vencido”.

Consejos para ser más equilibrado: Ayudar a los demás te hace sentir bien contigo mismo

Las personas mentalmente más sanas y felices son aquellas que se preocupan más por los demás. Incluso si no lo está haciendo bien, por lo general todavía tiene la oportunidad de ayudar a otra persona, sin importar el esfuerzo o la cantidad. Sentir que hiciste algo bueno por otra persona también te hace feliz.

Salud Mental: Haz algo bueno por ti mismo a través del amor propio

Al mismo tiempo, uno no debe olvidarse de uno mismo. El amor propio y el cuidado personal son dos términos importantes en psicología cuando se trata de problemas mentales. Nunca olvides hacer el bien por ti mismo y cuidar tu salud, tanto mental como física, y Toma un descanso de vez en cuandoNecesitas recargar tus baterías.

Importante para la autoestima: establecer límites

La ayuda es importante para la autoestima, pero nunca debe permitirse aprovechar o poner en peligro su salud mental por el bien de los demás. Esta es la razón por la cual los límites y las reglas claras son tan importantes en todas las relaciones. Si necesita espacio, déjelo claro a quienes lo rodean y aprenda a decir que no de vez en cuando, incluso si es difícil.

Consejos de equilibrio interno: no seas celoso

Los logros de los demás no tienen nada que ver contigo, así que no te compares con ellos y haz felices a todos. La envidia no es buena para ti ni para los que te rodean de ninguna manera.

Compartiendo alegría y compasión (simpatía).

La felicidad compartida es doble felicidad. En lugar de ponerte celoso cuando algo bueno le sucede a otra persona, solo sé feliz. Incluso si no te sientes bien, puedes encontrar la felicidad al ver feliz a otra persona. La empatía nos permite sentir la felicidad de los demás, y las personas que realmente pueden sentirse felices por los demás pueden usar esta alegría para reducir sus dificultades mentales.

