10 signos de una deficiencia hormonal

La menopausia golpea a todas las mujeres tarde o temprano. Existen diferentes síntomas que provocan molestias, pero no todas las personas los padecen o experimentan en el mismo grado.

1/10 Las palpitaciones, las palpitaciones del corazón y una frecuencia cardíaca elevada se encuentran entre los síntomas típicos que se observan en las mujeres durante la menopausia. Los cambios hormonales y la falta de progesterona y estrógenos tienen un efecto sobre los sistemas nervioso y cardiovascular. © Panthermedia / Imagen

2/10 Debido a los latidos rápidos del corazón, muchas mujeres experimentan mareos frecuentes durante la menopausia debido a la presión arterial fluctuante. © Biblioteca de fotos científicas / Imago

3/10 Los trastornos del sueño y el sueño inquieto son signos tempranos de la menopausia, que es la etapa en el inicio de la menopausia. © Westend61 / Imagen

4/10 Durante la menopausia, muchas mujeres se quejan no solo de inquietud interior y sueño inquieto, sino también de fuertes sudores nocturnos que las mantienen despiertas. © amenic181 / Imago

5/10 Particularmente molesto para muchas mujeres durante la menopausia: aumento de la sudoración y sofocos, que pueden durar unos segundos o varios minutos y que a menudo terminan con una sensación de escalofríos. © fizkes / Imago

6/10 Bastantes mujeres desarrollan un estado de ánimo depresivo, pereza, nerviosismo y ansiedad durante la menopausia. © AndreyPopov / Imago

7/10 El aumento de las infecciones de la vejiga y las molestias en el área genital también son el resultado del cambio hormonal. Las membranas mucosas de la uretra y la vagina se vuelven más delgadas, más secas y más susceptibles a las infecciones. Después de esto, las mujeres afectadas suelen experimentar dolor durante las relaciones sexuales. © Alla Rudenko / Imago

8/10 El dolor articular, especialmente en las articulaciones de los dedos, los hombros y las rodillas, también es un síntoma común en las mujeres que atraviesan la menopausia. © allOver-MEV / Imago

9/10 La menopausia también puede ser la causa de la osteoporosis y su mayor riesgo asociado de fracturas. © Astrid08 / Imagen

10/10 Muchas mujeres también notan aumento de peso con el cambio, a menudo en el área abdominal. Esto se debe a una disminución en la producción de hormonas sexuales femeninas y un aumento en la proporción de la hormona masculina testosterona en el cuerpo. El cambio en los niveles hormonales también afecta la distribución de la grasa corporal. © Westend61 / Imagen

La mayoría de las mujeres llegan a la menopausia entre los 40 y los 45 años, y se llama así porque se produce un cambio hormonal en el cuerpo. Con el inicio de la menopausia, los ovarios dejan de producir hormonas gradualmente, lo que provoca fluctuaciones hormonales y un cese significativo de la ovulación. La menopausia comienza con la última ovulación, el ciclo menstrual se detiene y los óvulos no pueden madurar. El cuerpo ahora reduce la producción de hormonas sexuales femeninas, especialmente de progesterona al comienzo de la menopausia. El cuerpo a menudo muestra niveles más bajos de progesterona y una proporción relativamente alta de estrógeno en forma de sensación de opresión en los senos o aumento de la retención de agua.

A medida que avanza la menopausia, también hay una falta de estrógeno, lo que conduce a una variedad de síntomas. Los síntomas más comunes son sofocos, insomnio, sudores nocturnos, estados de ánimo depresivos y palpitaciones o taquicardia. La menopausia y los cambios hormonales asociados también tienen consecuencias para la salud de los huesos. El riesgo de osteoporosis aumenta dramáticamente en mujeres que han pasado por la menopausia. Administrar hormonas como parte de la terapia de reemplazo hormonal puede contrarrestar la pérdida ósea.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.

