11 bicicletas eléctricas revisadas por Stiftung Warentest

Entonces, ¿qué tan profundo deberías buscar en tu bolsillo una buena bicicleta eléctrica, dónde tomar atajos y de qué no prescindir? Stiftung Warentest ha probado 11 bicicletas eléctricas urbanas de 1100 a 3850 euros. El resultado: no tiene que ser el más caro, pero ciertamente no debería ser el más barato. La última prueba demuestra en particular.

Consejo de lectura: ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de comprar una e-bike?