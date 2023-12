1860 Múnich – Hasan Ismaik: “Es indignante que se despierte el odio contra mí” | fútbol

En 1860, en Múnich, la lucha por el poder se libraba desde hacía mucho tiempo. Por un lado: el presidente Robert Reisinger (59 años), detrás del cual se encuentra la Asociación de Padres (eV). Del otro lado: el jordano Hassan Ismaik (46 años), principal aportante del fútbol profesional de la KGaA desde 2011 y enemigo de los ultras. Ahora la disputa se está intensificando. El catalizador fue el exprofesional Horst Heldt (53 años), a quien Reisinger quería nombrar director deportivo, algo que Ismick y su adjunto, el presidente del consejo de supervisión de 1860, Saki Stemoniadis (52 años), rechazaron. Por otro lado, Mark Nikolai Pfeiffer (42 años), director financiero de Reisinger, muy apreciado por Ismic, presenta su dimisión.

Sport Bild: Ismic, aunque 19 patrocinadores, incluido el socio de la camiseta “Die Bayerische”, se pronunciaron a favor de una extensión con Pfeiffer y amenazaron con dimitir, su contrato a punto de expirar no se renovará. Acusación: Pfeiffer es muy cercano al inversor. ¿Era tu seguidor?

Hassan Ismaik: La reacción de los patrocinadores demuestra que Pfeiffer ha hecho un buen trabajo. También actuó políticamente neutral y trató a los accionistas como iguales (Volt y el lado inversor. Dr.. rojo.). Desafortunadamente, el presidente y la junta directiva de la Asociación parecen creer que cualquier cosa que no sea una abierta hostilidad hacia el inversionista y sus representantes es indefendible y significa que la persona debe ser una herramienta del inversionista. Hasta donde yo sé, el “crimen” de Pfeiffer fue ser responsable de la división dentro del Presidium porque Reisinger no podía satisfacer sus necesidades de personal.

Te refieres a Horst Heldt. Se dice que Pfeiffer retrasó el compromiso y así lo impidió para que los inversores pudieran tener una mayor influencia en el ámbito deportivo. ¿De verdad quieres opinar sobre el entrenador y los fichajes a pesar del 50+1?

La dirección es libre de tomar decisiones respecto del personal deportivo. No me interesa controlar las tareas de transporte del día a día. Debemos utilizar expertos para este propósito. El argumento que Reisinger hizo a favor de Heldt fue que era excepcional y que los patrocinadores seguramente querrían escuchar sus historias sobre su tiempo con la selección nacional. Probablemente nunca he escuchado un argumento más débil para una decisión de personal. Las decisiones de personal no deben estar impulsadas por el ego. La fama no es lo que más necesita un equipo de tercera división y no creo que los patrocinadores estuvieran convencidos de ello. Al final sólo puedo suponer que los miembros del Presidium tampoco estaban del todo convencidos, ya que decidieron no utilizar el 50+1 para imponer su decisión a Heldt.

eV ha nombrado director deportivo a Christian Werner sin su participación. Pfeiffer lo propuso sin éxito tres veces, pero como director deportivo estaba un paso por debajo. ¿Está Werner, que hasta hace poco fue ojeador en el Waldhof Mannheim, apto para el puesto de director general?

Como dije, Reisinger ya ha rechazado al chico tres veces, pero ahora encaja como codirector general. Es este comportamiento inconsistente el que es imposible de abordar. Como señaló Heldt, no hay futuro en contratar contra la voluntad de cualquier accionista. Pensé que hubiera sido mejor si el resto de esta temporada se hubiera utilizado para evaluar el desempeño de Werner como director deportivo y luego decidir si podía ascender.

Oponente de Ismick: el presidente de 1860, Robert Reisinger Foto: Imagen de la Alianza/Lakovic

Durante una encuesta interna, Pfeiffer afirmó que Reisinger le había ordenado proponer al consejo de supervisión candidatos ficticios de su entorno para que prevaleciera el candidato preferido de Reisinger, Heldt. La junta todavía apoya a Reisinger. ¿Muestra esto que no se puede salvar la brecha entre los coches eléctricos y los inversores?

Es difícil imaginar cómo se puede salvar esta brecha, sobre todo porque los representantes de la asociación se niegan a hablar con nosotros sobre este problema. Será interesante ver cómo el coche eléctrico quiere justificar esta lealtad a los Nibelungos. Cuando la verdad salga a la luz, será muy embarazoso para algunas personas. No renovar con Pfeiffer es la decisión de un hombre mandón basada en animosidad personal porque lo pillaron.

¿Muestra esencialmente el ejemplo de 1860 que 50+1 no puede ir en contra del accionista mayoritario si el club matriz depende de él?

Cuando se comprometen con 50+1, las empresas sólo pueden funcionar en colaboración. Desde 2011, ciertamente ha habido momentos en los que esto ha funcionado. Cuando salvé a 1860 de la bancarrota, ya no era el hombre del saco. Incluso más tarde, mi dinero siempre fue bienvenido. También fueron bienvenidos los mecenas, en particular “Die Bayerische”, que nos apoyaron en los tiempos difíciles de 1860. En ambos casos sólo mientras no tuviéramos nuestra propia opinión. Ahora parece que la idea de la cooperación para los vehículos eléctricos es que los inversores y patrocinadores tengan que donar dinero, sin preguntarse si el dinero se utiliza de forma eficiente. Mis representantes y asesores tienen un solo objetivo: gestionar la empresa para que el ascenso y la supervivencia en el segundo nivel se hagan realidad. Mi socio siempre está buscando formas nuevas y creativas de prevenir esto.

¿Está pensando en rescindir el acuerdo de cooperación que regula los derechos y obligaciones entre la asociación registrada y el principal accionista de la asociación de fútbol profesional KGaA?

El comportamiento actual de mi socio da la impresión de que la asociación quiere provocar exactamente eso y me reservo el derecho de tomar todas las medidas necesarias para proteger mi inversión. El acuerdo de cooperación debe quedar salvaguardado para ambos accionistas y he cumplido con cada una de mis obligaciones contenidas en el mismo. El comportamiento actual de mi pareja demuestra que ya no quiere seguir las reglas del juego.

En el derbi contra el Unterhaching se podía ver una pancarta del Ultras 1860 que decía: “Hassan Ismaik, cerdo: tus chantajes y demandas no nos defraudarán. Porque somos los aficionados del club”. No quiero financiar al nuevo director deportivo y al nuevo director financiero…

¿chantaje? Sólo quería señalar que proporcionar recursos financieros adicionales sólo tiene sentido para mí como inversor si se utilizan con sensatez. Sin embargo, esto requiere la cooperación de los accionistas y la confianza en la competencia de quienes toman las decisiones. Nadie puede pedirle al vehículo eléctrico que contrate empleados como le plazca, y el inversor debe entonces pagar la factura.

La junta ejecutiva culpa a usted por la pancarta ofensiva debido a conflictos de marcas entre eV y KGaA y demandas contra los fanáticos.

Aquí es donde vuelve a entrar en juego el comportamiento engañoso de los representantes de los coches eléctricos. El hecho de que el Presidium esté utilizando esta declaración para difamarme aún más, incitar al odio contra mí y tratar de justificar el comportamiento de algunos extremistas es vergonzoso. Las actuales escenas de violencia en los estadios de Alemania muestran adónde puede conducir este tipo de incitación al público.

Bajo el liderazgo de “Die Bayerische” se está creando una red llamada “Alliance Future”, cuyo objetivo aparentemente es reorganizar la junta directiva que critica a los inversores en las elecciones del verano de 2024. Porque la junta directiva propone y controla la Comité Ejecutivo en Electricidad. ¿Podría esto significar la solución a todos los conflictos?

Todavía es demasiado pronto para decir algo al respecto. En cualquier caso, me gustaría agradecer a todos los iniciadores por su compromiso con la Resolución 1860. La reacción del coche eléctrico y de los aficionados en la Curve demuestra que está claro que los patrocinadores leales también son vistos como “enemigos”. Me parece que los responsables del coche eléctrico están ciegos en este momento y odian todo lo que no baila al son de su presidente. Estas pocas personas en el coche eléctrico son como conductores fantasmas que se celebran a sí mismos como salvadores del espíritu de 1860, pero destruyen el club en el proceso.