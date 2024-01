2023: el primer año de Apple sin iPads desde 2010

2023 ha sido un año desagradable para los fans del iPad de Apple. Por primera vez desde Steve Jobs En 2010, la primera tableta del fabricante Mac se introdujo y no hubo ni un solo producto nuevo en un período de doce meses. La compañía no actualizó sus tabletas en primavera u otoño, y los clientes no recibieron ni siquiera pequeños ajustes en las especificaciones. El año terminó con modelos más antiguos en todas las categorías, ya sea iPad básico, iPad Air, iPad Pro o iPad mini.

Años llenos de nuevas tablets

Anteriormente, Apple había estado cumpliendo durante doce años seguidos. En 2010 se presentó el primer modelo de iPad, del que eventualmente habrá diez generaciones en 2022, de 2012 a 2021 seis tipos diferentes de iPad mini, de 2013 a 2022 cinco iPad Air y de 2015 a 2022 seis modelos diferentes de iPad Pro. (de 11 modelos) variante en pulgadas había cuatro). ¿Qué hizo que 2023 fuera tan diferente que ya no hubiera tiempo para las tablets? La razón que se rumorea a menudo es que Apple tuvo que centrarse en la versión Vision Pro. Pero es poco probable que la empresa haya dedicado su equipo de tablets al sector de la realidad mixta.

Es posible que esto se deba a problemas de entrega con los SoC M3 destinados al iPad Pro. Sin embargo, todos los demás modelos utilizan chips más antiguos, de los cuales Apple tiene muchos, y eso habría sido suficiente para mejoras internas. Así que la gama se mantuvo en el nivel de 2022, con el iPad 10 (al menos con un puerto USB-C), el iPad Air 5, el iPad Pro 11 de cuarta serie y el iPad Pro 6. Cualquiera que espere una revisión para el otoño Estaba decepcionado.

Apple debería entregar en 2024

Apple se ha enfrentado a varias crisis de tabletas. Las ventas cayeron de forma abrupta e inesperada hasta la época de la pandemia. Se ha planteado abiertamente la cuestión de si las tabletas todavía encajan en la gama. Luego llegaron el coronavirus y la oficina central, y la demanda de iPads fue mayor que en mucho tiempo. Apple pudo continuar partes de ese repunte durante la primera parte de 2023, pero las cosas fueron cuesta abajo después de eso.

Ahora la colección debe entregarse en 2024. No podrá evitar actualizar todas las series. Se espera que el iPad Pro tenga SoC M3 y, por primera vez, pantallas OLED, mientras que se espera que el iPad Air tenga una variante M2 y un segundo tamaño de 12,9 pulgadas. En el mejor de los casos, se pueden esperar actualizaciones de Speedbump para el iPad mini y el iPad de nivel de entrada, y es probable que los cambios de diseño de 2022 se mantengan.







