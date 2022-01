(21/01/2022) Amazon Alexa – Actualmente hay un problema con el asistente de idiomas

Varias personas en la red actualmente informan fallas con Amazon Alexa. Los informes sobre esto se están acumulando en los canales sociales durante la última hora. Desafortunadamente, algo salió mal: lo escuchas todo el tiempo desde todos los dispositivos.

El problema actual con Amazon Alexa

En las redes sociales como Twitter y Facebook, los informes de fallas en el funcionamiento de Amazon Alexa se están acumulando actualmente. También me afectó, reiniciar el enrutador no tuvo ningún efecto. Por lo tanto, el control total a través del asistente de idiomas está fallando actualmente. Ya sea luz, música o preguntas generales, solo tú escuchas

“Desafortunadamente, algo salió mal”.

Con tanta gente afectada, parece que hay un problema con la conexión del servidor. Así que aquí se trata de esperar. Yo no reiniciaría los dispositivos si fuera tú. El problema debería corregirse solo. Amazon Alexa es un servicio en la nube. Si encontramos más detalles, por supuesto los agregaremos aquí. Pero supongo que en unas horas todo estará funcionando de nuevo.

