25 síntomas que son señales de alerta

Los síntomas típicos que se presentan en adultos con TDAH son variados. Pero no todas las características pueden considerarse negativas.

El llamado Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad -comúnmente conocido como TDAH- comienza según información de Ministerio Federal de Salud En la infancia y la adolescencia. Aunque el TDAH se ha considerado durante mucho tiempo una enfermedad infantil que puede resolverse en la edad adulta, ahora sabemos que el TDAH a menudo persiste hasta la edad adulta. Aunque los síntomas se vuelven menos notorios con la edad, el TDAH aún puede manifestarse con una variedad de síntomas en la edad adulta.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la edad adulta: síntomas típicos del trastorno

El signo típico del TDAH en la edad adulta es el desorden en la cabeza. Pero al mismo tiempo los afectados también se caracterizan por un alto nivel de creatividad. © Imágenes Bond5/Imago

De acuerdo con la Portal de información de la ADHLa enfermedad tiene tres síntomas básicos: falta de atención, hiperactividad e impulsividad. En los adultos afectados, la disminución del estado de alerta suele persistir. Sin embargo, la inquietud o hiperactividad, que es especialmente evidente en la infancia, suele disminuir en la adolescencia y la edad adulta. Sin embargo, muchas personas con TDAH todavía se sienten ansiosas e introvertidas en la edad adulta. Es cierto que la impulsividad suele verse reducida en adultos con TDAH. Sin embargo, a menudo les resulta difícil esperar a que sucedan cosas o pensar en pensamientos espontáneos con gran detalle.

Me gusta la página de consejos TDAH – Portal de información para adultos Según se informa, no existe un único síntoma que indique una posible enfermedad. Más bien, es una combinación de síntomas y signos típicos de la enfermedad. Por ello, el portal enumera las siguientes señales de alerta asociadas a un posible TDAH:

Distracción y problemas para concentrarse.

Sensación de caos en la cabeza.

Sensación de liderazgo e inquietud interior.

Falta de planificación diaria (trabajar sin una lista de tareas pendientes)

“dilación”

Sentirse aburrido y apático rápidamente

Sentirse atacado rápidamente

Cambios emocionales y de humor rápidos y violentos.

Te perturbas emocionalmente muy rápida y fuertemente.

Cambiar con frecuencia la posición del cuerpo y moverse constantemente (por ejemplo, golpear la mesa con el pie o con los dedos)

Incapacidad para priorizar y “perderse”

Actuar sin pensar en las consecuencias (como conducir peligrosamente en el tráfico)

Poca conciencia de las propias necesidades, sentimientos y estados de ánimo.

Cambios de humor depresivos (también sentimientos de insuficiencia, resignación y desesperanza)

Olvidar o extraviar cosas

Olvidar citas y citas

Pierde la estación, pierde el tren, pierde el autobús

Llegadas tardías frecuentes

Horarios de comida irregulares u olvido de comer.

– No estar separado emocionalmente de los demás.

Incapacidad para percibir y describir sentimientos de una manera diferente.

Plural de obsesión

Desorden en la casa

Compras impulsivas y desinformadas (sin seguimiento de su cuenta)

Pocas amistades (“No hay tiempo para amigos”)

TDAH: No todas las características típicas de los afectados son negativas

Incluso si los síntomas típicos del TDAH tienen un impacto significativo en la vida diaria de los pacientes afectados, son altos rbb en línea No todas las características pueden considerarse negativas. Por ejemplo, las personas con TDAH son particularmente innovadoras y creativas. También son capaces de concentrarse durante horas en algo que les interesa por completo, olvidándose de todo lo que les rodea. Entre sus puntos fuertes también se encuentran la espontaneidad, la honestidad, la valentía, la apertura a lo nuevo y mucha energía. Además, los afectados por el TDAH son especialmente serviciales y sensibles.

