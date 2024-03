¿3000 toneladas por día en la guerra de Ucrania? Adivina el poder de fuego de la Rusia de Putin

Página principal Política

de: Carsten Hinzmann

¿Por un alto el fuego? Las municiones de los defensores se han agotado en la guerra de Ucrania, al igual que el ejército invasor de Vladimir Putin. Los analistas esperan que Rusia haya agotado sus recursos dentro de dos años. © Imago/Stanislav Krasilnikov

La guerra termina después de dos años. tal vez. Los analistas esperan que los recursos de Rusia, en términos de misiles y camiones, se agoten pronto.

MOSCÚ – El camión se ha convertido en el motor de la guerra moderna. Sin él, las batallas de material de la Primera Guerra Mundial nunca habrían ocurrido: solo los soldados británicos dispararon 224.221 granadas en una hora al comienzo de la Ofensiva de Somme el 1 de julio de 1916. En cuanto a la captura de la Fortaleza de Sebastopol en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se dice que entre principios de junio y principios de julio de 1942 se disparó diariamente más de una tonelada de munición de artillería; Sólo en el primer día de la operación casi cuatro toneladas, escribe el ex técnico militar alemán Michael Heske.

Es probable que la guerra en Ucrania también se decida logísticamente – en voz alta Semana de noticias No sólo Ucrania, sino también el ejército invasor de Vladimir Putin podrían quedarse pronto sin misiles. Y los medios para transportarlos hacia adelante.

Sin embargo, el mundo lleva mucho tiempo esperando esto: hace un año, el Ministerio de Defensa de Estonia publicó un documento que lo explica. ZDF Informado: Rusia dispara entre 20.000 y 60.000 proyectiles de artillería al día; con un peso de unos 50 kilogramos por proyectil de un obús de 155 mm, esto daría como resultado un consumo de hasta 3.000 toneladas por día; Cohetes no incluidos. Está claro que la guerra moderna en Ucrania no es en modo alguno inferior a la devastación del siglo pasado. Entonces me arrepiento Nuevos tiempos de Zurich: “La artillería es también el arma preferida de los rusos en su campaña de exterminio contra zonas densamente pobladas, lo que resulta particularmente evidente en todo el horror presenciado en Mariupol. Su objetivo parece ser eliminar las infraestructuras necesarias para que la población sobreviva.

Consumo impactante: Rusia espera cuatro millones de proyectiles de artillería

Por lo tanto, existe el riesgo de resultados similares a los de las dos grandes guerras: un agotamiento económico total, tal vez para ambas partes en conflicto. Al menos esa es la conclusión probable de las cifras actuales de los británicos. Institutos Reales de Servicios Unidos (RUSI) En consecuencia, Rusia necesita 5,6 millones de proyectiles de artillería para mantener su actual impulso ofensivo y forzar un rápido final de la guerra de Ucrania: “Para lograr su objetivo de ganancias territoriales significativas en 2025, el Ministerio de Defensa ruso tiene poder industrial y necesita producir o comprar casi cuatro millones de proyectiles de artillería de 152 mm y 1,6 millones de proyectiles de artillería de 122 mm en 2024”. Rusia– Autores Jack Watling y Nick Reynolds.

Consideran que esto es el ala blanda de los esfuerzos expansionistas de Rusia. En consecuencia, el Ministerio de Defensa ruso espera aumentar la producción de aproximadamente un millón de granadas de 152 mm con respecto al año anterior a 1,3 millones de granadas en el transcurso de 2024, y producir 800.000 granadas de 122 mm en el mismo período. Watling: “Además, el Ministerio de Defensa ruso no cree que pueda aumentar significativamente la producción en los años siguientes a menos que se construyan nuevas plantas y se realicen inversiones en la extracción de materias primas con un plazo de entrega de más de cinco años”.

Pocas posibilidades: si los ataques rusos disminuyen, Ucrania tendrá nuevas opciones

Sin embargo, es probable que este año sea difícil para Ucrania. Semana de noticias Se espera que continúen los ataques rusos; Principalmente para completar la conquista de toda la región oriental de Donbass, incluidas las regiones de Luhansk y Donetsk, “independientemente del alto costo en vidas humanas y equipos”, Semana de noticias El escribe. Una de las agencias de noticias. Reuters Un informe desclasificado de la inteligencia estadounidense citado en diciembre pasado estimó el número de soldados rusos muertos y heridos desde febrero de 2022 en unos 315.000, lo que representa alrededor del 90 por ciento de la fuerza laboral anterior a la invasión. Kiev afirma haber eliminado a unos 435.000 soldados rusos.

Por un lado, Putin y su aparato propagandístico anuncian un récord tras otro, pero, por otro lado, si se mira más de cerca, claramente están perdiendo su brillo.

La artillería era el dios de la guerra, dijo Joseph Stalin dos años después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y Rusia también actuó en consecuencia en la guerra de Ucrania. Los analistas militares británicos estiman que el mando ruso todavía tiene la intención de disparar unos 16.000 proyectiles por día, aunque este total no incluye los cohetes de artillería. A pesar del fallido contraataque ruso, los analistas creen que sólo el fuego ruso sostenido está obstaculizando los esfuerzos de los defensores. Cuanto más disminuya el bombardeo, más flexibilidad tendrá Ucrania en sus operaciones militares.

Falso amigo: los artilleros rusos se quejan de los residuos procedentes de Corea del Norte

Ahora el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong Un, se ha convertido en el aliado más útil del dictador Vladimir Putin y en su fuente inagotable de municiones. el Noticias diarias Actualmente cita información de la inteligencia surcoreana NIS, según la cual Corea del Norte ha entregado más de un millón de proyectiles de artillería a Rusia y, a cambio, ha recibido apoyo para el desarrollo de un satélite espía. Instituto Británico de Investigación Rusia Se utilizaron imágenes de satélite para documentar el viaje de 300 contenedores desde el puerto norcoreano de Rajin hasta Donaj en Rusia y por ferrocarril cerca de la frontera con Ucrania.

Sin embargo, se dice que los bienes entregados desde Corea del Norte no valen la pena, por ejemplo. Expreso de defensa Informado: Los artilleros rusos, por ejemplo, se quejan de la “ampliación sistemática del alcance” de sus granadas. Esto significa que los proyectiles deambulan por el aire, lo que significa que se debe utilizar más munición para completar una misión típica de artillería y que se necesita mucho tiempo para disparar hasta que el enemigo lo localice y luche.

Sin embargo, los autores Watling y Reynolds sostienen que para equipar adecuadamente a las fuerzas armadas, Rusia tendrá que seguir reduciendo sus reservas de aproximadamente tres millones de cartuchos de munición de corto plazo, “a pesar de que gran parte de ella está en malas condiciones”. ” “, afirman los científicos. Para compensar aún más estos cuellos de botella, Rusia ha firmado contratos de suministro y producción con Bielorrusia, Irán y Siria, además de con Corea del Norte. Aunque el suministro de alrededor de dos millones de cartuchos de 122 mm de Corea del Norte ayudará a Rusia en 2024, no compensará el importante déficit de municiones de 152 mm disponibles en 2025. Incluyendo municiones para lanzacohetes múltiples, Rusia debería poder entregar un total de tres millones de municiones de artillería al frente cada año.

Se requiere paciencia: Occidente espera que Putin pierda pronto su poder

Red de defensa Él ve las cifras de manera más crítica: el objetivo y la realidad no son en absoluto lo mismo: “Por un lado, Putin y su aparato de propaganda informan un registro tras otro, y por otro lado, si se mira más de cerca, se ve claramente que perdiendo su brillo”. “, escribe David Linneman. Forbes Se estima que el aumento del presupuesto militar ruso asciende ahora al 6,5 por ciento del PIB. Esto significa que el presupuesto militar aumentará este año aproximadamente un 70 por ciento en comparación con 2023 y ascenderá a unos 108 mil millones de euros. Los presupuestos totales de los países de la OTAN ascienden a más de 1.200 millones de euros. El presupuesto de Ucrania es de unos 40 mil millones de euros, casi la mitad del presupuesto ucraniano.

Linneman espera que todas las partes intenten ganar tiempo hasta que se agote la industria armamentística rusa. Los analistas suponen que el país alcanzará sus límites máximos en la producción de municiones a más tardar en 2026. Si nos fijamos en las cifras, los aliados de Ucrania son muy superiores a Rusia, especialmente en términos de recursos financieros -solo que: la producción en este país comenzó mucho más lentamente- y, si se excluyen ejemplos positivos individuales como Dinamarca y Alemania, muchos países se esconden en La situación actual de la que se quejan: Linnemann le ayudó a establecer la política de seguridad en lugar de proporcionar a Ucrania lo que tenía a su disposición. Red de defensa. Preguntó: “¿Qué sentido tiene hablar de aumentar la producción de municiones en Rusia si las cifras absolutas siguen siendo secretas e incluso lo que se sabe no cubre las necesidades?”

Tanques, drones y defensa aérea: armas para Ucrania Ver la serie de imágenes

En cualquier caso, el cañón del viejo arma está experimentando una inesperada nueva vida en Ucrania, donde de repente la artillería vuelve a desempeñar el papel principal en secciones del frente de varios cientos de kilómetros de longitud. Esto significa que incluso un simple camión ha ganado peso como este. Nuevos tiempos de Zurich Ya se destacó un año después de la guerra. En 2019, un informe sueco encontró que el ejército ruso no solo carece de potencia de fuego para llevar a cabo una campaña militar importante, sino que también carece de capacidad de transporte. Poco antes de la invasión, el experto militar estadounidense Alex Vershinin calculó que sólo pudieron viajar un día en coche desde sus depósitos antes de que se agotaran los suministros. La razón es sencilla: muy pocos camiones.

Logística amateur: el ejército invasor carece de capacidad de transporte para proporcionar suministros eficaces

alto Rusia La logística rusa funcionaba así: camiones civiles que dependían de buenas carreteras transportaban suministros desde las estaciones de tren hacia la retaguardia. Sólo entonces tomaron el control los camiones militares. Sin embargo, los expertos suecos en logística militar estimaron que los rusos necesitaban sólo la mitad de sus vehículos para transportar municiones desde los depósitos de las estaciones de tren al frente. De acuerdo con la Periódico del sur de Alemania El número de matriculaciones de camiones en Rusia aumentó de 6.000 a 14.000 entre 2019 y finales de 2023. China está satisfaciendo claramente la demanda.

Por eso Ucrania sigue apostando por los vehículos de transporte. Se dice que el general estadounidense Omar Bradley dijo durante la Segunda Guerra Mundial: “Los aficionados hablan de estrategia, los profesionales hablan de logística”. (X)