4 consejos para el cuidado de la piel con diabetes

Problemas de piel en la diabetes: esta es la razón

Si el cuerpo no produce insulina o produce muy poca insulina para descomponer el azúcar ingerido con los alimentos, el nivel de azúcar en la sangre inevitablemente aumenta. Para los diabéticos, monitorear y regular los niveles de azúcar en la sangre a veces es vital. Demasiada azúcar en el cuerpo tiene muchos efectos negativos sobre los órganos y los nervios. Sin embargo, los niveles altos de azúcar en la sangre en pacientes diabéticos también tienen un efecto sobre la salud de la piel. Los diabéticos a menudo tienen la piel muy seca, tirante y con picazón. El cuerpo trata de expulsar el exceso de azúcar en el cuerpo a través de la orina. La micción frecuente elimina una gran cantidad de líquido que puede beneficiar a la piel.

La piel deshidratada es más susceptible a las infecciones porque las bacterias pueden entrar a través de grietas microscópicas en la superficie de la piel. El nivel alto de azúcar en sangre crónico también daña los nervios de la piel. Solo las lesiones menores se notan más tarde o no se notan en absoluto. Las personas con diabetes a veces tienen una inflamación severa de la piel y los tejidos, como el pie diabético. La falta de insulina endógena también afecta el crecimiento normal de las capas de la córnea. Por lo que la piel de los diabéticos está menos protegida en muchos lugares.

Todos estos factores contribuyen al hecho de que las personas con diabetes pueden tener una piel particularmente sensible que requiere atención. La piel debilitada se puede cuidar tanto como sea posible con los siguientes consejos de cuidado.

4 consejos para una piel sana a pesar de la diabetes

1. Crema, crema, crema

La piel seca crónica propensa a la inflamación requiere un cuidado especial. Muchos diabéticos experimentan llagas secas que pican. Cuando vuelve a ponerse tenso y la picazón se vuelve insoportable, algunos pacientes se rascan la piel hasta hacerlos jirones. Las bacterias y los contaminantes pueden atravesar la barrera cutánea dañada y causar inflamación. En lugar de sucumbir a la picazón, es recomendable utilizar cremas para el cuidado de la piel. Los diabéticos deben utilizar cremas hidratantes. En el mejor de los casos, las cremas también contienen urea y vitamina E o aditivos para el cuidado como el aceite de jojoba. Las cremas para la piel no deben contener fragancias.

2. Evite ducharse y bañarse durante mucho tiempo

Las personas con piel sensible y seca, incluidos los diabéticos, no deben pasar mucho tiempo en la ducha o incluso en la ducha. Irónicamente, ducharse y bañarse en exceso también reseca la piel. Ducharse durante largos períodos de tiempo también elimina muchos de los aceites naturales de la piel que nuestra cubierta protectora necesita para prevenir contaminantes y patógenos externos. Por lo tanto, las personas con diabetes deben tomar duchas cortas, usar productos de baño con pH neutro y usar productos humectantes para el cuidado de la piel después de cada ducha. También se recomienda utilizar cremas hidratantes después del baño.

3. Cuidado de pies y zapatillas en piscinas

Debido a que la piel de las personas con diabetes es más seca, es más fácil que el pie de atleta y los hongos en las uñas penetren la barrera cutánea debilitada. Por lo que los diabéticos deben prestar especial atención a su rutina de cuidado de los pies. Esto incluye, por ejemplo, baños de pies diarios breves, cuidado de la piel de los pies con pH neutro y secado concienzudo de los espacios entre los dedos de los pies, ya que las bacterias y los hongos pueden jugar fácilmente en ambientes húmedos. Sin embargo, la especial susceptibilidad a las enfermedades fúngicas de la piel significa, especialmente durante la temporada de baño de verano en piscinas y piscinas al aire libre: ¡use zapatillas! Cuando hay mucho tráfico descalzo, definitivamente se deben usar pantuflas o zapatos de baño para que las bacterias, los virus y los hongos tengan la oportunidad de infectar la delicada piel de los pies, especialmente.

4. Comprueba regularmente si hay lesiones

La diabetes a veces causa daños permanentes e irreversibles en las terminaciones nerviosas de la piel. Como resultado, los receptores del dolor en la piel a menudo no reaccionan con la sensibilidad que deberían. Efectos secundarios del daño a los receptores: pequeños cortes y lesiones en la piel que los diabéticos no notan o no notan a tiempo. Esto puede conducir a una inflamación severa. Así que un buen cuidado de la piel de los diabéticos también incluye revisiones periódicas para detectar lesiones. Pídale a un compañero o amigo cercano que examine las áreas que usted no puede examinar.

