4 síntomas que podrían ser señales de advertencia

de: Judith Brown

En ocasiones, la depresión clásica puede ir acompañada de psicosis. Luego los expertos hablan de depresión psicótica. Los afectados sufren una pérdida de realidad.

Según la información recibida de, la depresión cuenta Ayuda alemana para la depresión Es una de las enfermedades más comunes y no se subestima su gravedad. De acuerdo con la Ministerio Federal de Salud Las personas mayores se ven más afectadas que los jóvenes y las mujeres más que los hombres. Estas últimas también se diferencian de las pacientes femeninas en los síntomas depresivos, lo que a menudo dificulta el diagnóstico en los hombres. Pero las diferentes formas de depresión también tienen síntomas diferentes. Las personas con depresión psicótica a veces pueden experimentar alucinaciones.

Depresión psicótica: las personas que la padecen suelen experimentar alucinaciones como uno de sus síntomas.

Los delirios y las alucinaciones son síntomas típicos de la depresión psicótica. (Avatar) © imagebroker/begsteiger/IMAGO

La forma de depresión más famosa y “clásica” es la llamada depresión unipolar. Esta es la forma más común de depresión. Fundación de conocimientos de salud Yo fui informado. Se puede reconocer, entre otras cosas, por síntomas típicos como depresión, mal humor, falta de alegría e interés y fatiga. Pero también son posibles alteraciones del sueño. Si una persona con trastorno depresivo también pierde la conciencia de la realidad, puede estar sufriendo una depresión psicótica. En algunos casos, la depresión acompaña a la psicosis. Esto, a su vez, se manifiesta a través de los siguientes síntomas adicionales:

Alucinaciones : Estas son suposiciones poco realistas y no han sido confirmadas por otros.

: Estas son suposiciones poco realistas y no han sido confirmadas por otros. Alucinaciones : Los afectados creen ver u oír algo que en realidad no existe.

: Los afectados creen ver u oír algo que en realidad no existe. Paranoia : Los pacientes creen que todos están en su contra. U otros creen que son la causa de malos acontecimientos en su entorno, como enfermedades.

: Los pacientes creen que todos están en su contra. U otros creen que son la causa de malos acontecimientos en su entorno, como enfermedades. Paranoia: Algunas personas con depresión psicótica también creen que ellas mismas son malas o malvadas y que están siendo vigiladas o incluso perseguidas.

Tipos de depresión y en qué se diferencian

Además de la depresión psicótica, existen otras formas especiales de enfermedad mental. Por ejemplo, las personas con depresión agitada tienen una mayor actividad motora. Los afectados sufren entonces de movimientos inquietos, repitiendo constantemente las mismas preguntas o intercambiando tristes descripciones de sus dolencias. La depresión de alto funcionamiento, por otro lado, se caracteriza por pacientes que parecen exitosos por fuera pero desesperados por dentro.

¿Estás deprimido? Con la atención pastoral por teléfono puede obtener ayuda las 24 horas del día, todos los días del año: llame al 0800 1110111 o al 0800 1110222. La llamada es gratuita. No se enviará su número de teléfono y no es necesario que proporcione su nombre. La conversación continúa el tiempo que sea necesario.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.