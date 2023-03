5 consejos para una nutrición óptima

24 vida salud

de: judith moreno

La grasa del vientre puede ser mala para la salud y hacer que se enferme. Sin embargo, con la dieta adecuada, por lo general puede deshacerse de él.

Muchas personas se sienten incómodas cuando tienen unos kilos de más en las costillas. Sin embargo, no todo tipo de grasa corporal es mala en sí misma: el tejido graso debajo de la piel, por ejemplo, se considera “inofensivo” porque protege contra el calor y el frío, entre otras cosas. Sin embargo, la situación es diferente con el tejido graso alrededor de los órganos en la región abdominal, también conocida como la cadera de oro. Si quieres combatir la grasa abdominal y perder peso al mismo tiempo, puedes hacerlo con algunos consejos nutricionales.

Adelgazar y deshacerte de la grasa abdominal: cinco consejos para la dieta perfecta

Los mensajeros de la grasa abdominal pueden interferir profundamente con su metabolismo y enfermarlo. © Zoonar.com/Lars Zahner / IMAGO

El tejido graso en el área abdominal produce muchas hormonas y mensajeros. Por ejemplo, la grasa visceral produce la hormona leptina, que le indica al cerebro cuando estás lleno. Sin embargo, si hay una sobreproducción a largo plazo, el cerebro se protege y reacciona cada vez menos. Pero esto crea un círculo vicioso: porque la sensación de saciedad se pierde cada vez más. Como resultado, los pacientes tienden a comer más, lo que a su vez hace que acumulen más grasa visceral.

Otras sustancias mensajeras de la grasa abdominal también interfieren con su metabolismo y lo enferman, por ejemplo, al promover la inflamación. Promueven enfermedades como el asma, la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal y pueden ser perjudiciales para el corazón, ya que los ácidos grasos se liberan de la grasa abdominal y finalmente ingresan al torrente sanguíneo. A veces también pueden aumentar su riesgo de desarrollar cáncer.

Deshacerse de la grasa abdominal: cinco consejos para un estilo de vida saludable

Aunque la investigación ha demostrado que la edad y la genética juegan un papel en el desarrollo de la grasa abdominal, la razón principal es el estilo de vida. La dieta y el ejercicio son de particular importancia. Sin embargo, la buena noticia es que puede reducir las reservas de grasa abdominal con más ejercicio y hábitos alimenticios saludables. Con los siguientes consejos, puede reducir la grasa abdominal y perder peso al mismo tiempo:

Asegúrese de obtener la dosis correcta de proteína de saciedad.

Coma muchas verduras y una cantidad adecuada de productos integrales.

Coma fibra porque mejora la función intestinal y lo mantiene lleno por más tiempo.

Come carbohidratos con precaución.

Evite los carbohidratos simples y reduzca su consumo de azúcar.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.