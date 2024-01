5 factores de riesgo evitables que debes conocer

24vita Vivir saludablemente

Si desea reducir su riesgo de cáncer, debe considerar algunas cosas en su vida diaria. Hay factores que se pueden evitar.

Su estilo de vida puede aumentar su riesgo de cáncer. Aspectos evitables como el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio y la alimentación poco saludable son factores de riesgo importantes y bien conocidos del cáncer. Sin embargo, existen otros factores en la vida diaria que pueden aumentar el riesgo de cáncer en las personas. Sin embargo, estos suelen ser menos conocidos.

Prevención del cáncer: cinco factores de riesgo menos conocidos pero prevenibles

El cáncer puede ocurrir cuando las células se multiplican sin control. La razón de esto suele ser el daño al material genético de las células. Estos pueden verse potenciados por factores de riesgo en la vida cotidiana. © Biblioteca de Imágenes Científicas / IMAGO

Beber bebidas muy calientesQuien bebe un líquido cuya temperatura supera los 65 grados centígrados pone en riesgo el esófago, ya que la alta temperatura puede provocar irritación de los tejidos. Además, beber regularmente líquidos muy calientes puede provocar daños celulares a largo plazo y, por tanto, cáncer. Mira tu teléfono inteligente por la noche: La luz de los teléfonos inteligentes y las tabletas en el dormitorio puede impedir que las personas se duerman. Porque sucede que te despiertas debido a los mensajes entrantes y tu ciclo de sueño se interrumpe constantemente. Esto puede provocar alteraciones del sueño, lo que en última instancia aumenta el riesgo de cáncer. Además, el cuerpo no puede liberar suficiente melatonina, la hormona del sueño, cuando la luz del teléfono inteligente penetra en la oscuridad. Sin embargo, si el cuerpo produce muy poca melatonina, también aumenta el riesgo de cáncer. Sentado al lado de la ventana del aviónLos viajeros frecuentes que se sientan habitualmente en un asiento junto a la ventana se exponen al riesgo de sufrir daños en la piel. Las ventanas de los aviones son transparentes en un 47% a los llamados rayos ultravioleta. Estos no sólo son responsables del envejecimiento de la piel, sino que también pueden promover el cáncer de piel. Los rayos ultravioleta pueden dañar el material genético. Si las células dañadas no mueren, se puede desarrollar cáncer de piel. Conducir en hora punta con las ventanillas abiertas: Los gases de escape del diésel aumentan, entre otras cosas, el riesgo de cáncer de pulmón. Por lo tanto, conducir en horas punta con las ventanillas abiertas puede resultar peligroso para las personas que conducen a diario e inhalan los gases de escape. Porque el aire contiene muchos contaminantes cuando los coches a menudo se detienen y tienen que arrancar de nuevo. Vaya al médico y obtenga atención preventiva.: Para detectar el cáncer a tiempo, es importante realizar visitas periódicas al médico y someterse a exámenes preventivos. A través de ciertos métodos de detección, como la citología o la colonoscopia del ginecólogo, los médicos pueden detectar signos y células anormales de manera temprana.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.