7 hábitos que aumentan considerablemente tu riesgo

24 vida salud

de: Natalie Hall con un pene

está dividido

Hay diferentes factores de riesgo para un ataque al corazón. Es bueno saber que evitar algunos de ellos, como el estrés, la dieta, la obesidad y el tabaquismo, reduce en gran medida el riesgo.

1/7 El estrés es un desencadenante de un infarto que no debe ser descuidado. Si una persona sufre de estrés psicológico y siente una tensión constante debido al trabajo, la familia o la pareja, entonces la presión arterial aumenta. La presión arterial alta es un factor de riesgo importante para ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, por lo que si el cuerpo reacciona brevemente al estrés con estos síntomas, esto no representa necesariamente un riesgo para la salud. Sin embargo, si el nivel de estrés persiste y se vuelve crónico, tendrá un efecto duradero en varias funciones corporales, la presión arterial y el sistema inmunológico. El resultado suele ser una enfermedad cardiovascular o un ataque al corazón, según la Fundación Alemana del Corazón. (imagen de icono) © AndreyPopov / Imago

2/7 La falta de sueño no solo es extremadamente estresante, sino que también tiene un impacto negativo en la concentración, el sistema inmunológico y el sistema cardiovascular. Si duerme muy poco durante un largo período de tiempo, libera más hormonas del estrés, lo que genera estrés en el cuerpo y puede provocar enfermedades secundarias como un ataque al corazón. Acostarse demasiado tarde, pasar tiempo en su teléfono inteligente por la noche, conversaciones conflictivas o ver películas molestas antes de acostarse puede provocar problemas para dormir y noches inquietas. Según los estudios, esto aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en más del 45 por ciento. Un sueño reparador, con una media de siete a ocho horas, es fundamental para un cuerpo y un corazón sanos. (imagen icónica) © Monkey Business 2 / Imago

3/7 La dieta es en realidad un factor de riesgo importante para los ataques cardíacos. Para las personas que comen muchas grasas y calorías, aumenta el riesgo de tener sobrepeso, lo que a su vez es un factor de riesgo de infarto. Modificar la dieta con énfasis en más materia vegetal secundaria en frutas, verduras, café y té, además de los cereales integrales y las proteínas habituales en el menú, reduce en gran medida el riesgo de enfermedades secundarias, como ataques cardíacos. (imagen icónica) © NomadSoul / Imago

4/7 Comer platos como rosbif con verduras y patatas rellenas de mantequilla también aumenta el riesgo de sufrir un infarto. Cuantas más grasas saturadas coma regularmente, como las que se encuentran en los alimentos de origen animal, más probable será que aumenten sus niveles de colesterol malo. Esto se asocia con un riesgo de depósito vascular de exceso de grasas en la sangre y un mayor riesgo de aterosclerosis, trombosis y enfermedad cardiovascular. © Monkey Business / Imago

5/7 Cualquiera que no se mueva con dificultad, pase mucho tiempo sentado o acostado y rara vez salga al aire libre tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Si luego agrega una dieta poco saludable con alimentos grasos y dulces y aterosclerosis, entonces el riesgo de un ataque al corazón, por ejemplo, aumenta aún más. Cuanto menos se mueva una persona, más probable es que aumente de peso y las complicaciones asociadas, como diabetes, presión arterial alta e insuficiencia cardíaca. Aquellos que hacen ejercicio regularmente pueden reducir su riesgo cardiovascular de enfermedad coronaria en casi un 50 por ciento. (imagen icónica) © Monkey Business 2 / Imago

6/7 Fumar también es un factor de riesgo de infarto de miocardio. Según un estudio, el riesgo de sufrir un infarto aumenta en más de un seis por ciento con cada cigarrillo adicional. El consumo regular de tabaco conduce a enfermedades cardiovasculares. (imagen de icono) © dpa / (imagen de icono)

7/7 Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden provocar latidos cardíacos irregulares, como lo demuestra un estudio realizado por el Centro Cardiovascular del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf (UKE). Incluso una pequeña copa de vino o cerveza al día puede tratar la fibrilación auricular. Además, el alcohol en el cuerpo hace que aumente la presión arterial, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos si se consume regularmente. © Ezequiel Gimínez / IMAGO

Hay muchas razones por las que una persona puede tener un infarto: desde enfermedades como arritmia e insuficiencia cardíaca, hasta un estilo de vida poco saludable causado por el estrés, una dieta alta en grasas y calorías, falta de sueño, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. . Los factores de riesgo de un ataque cardíaco incluyen el sexo, la edad, la genética y las enfermedades subyacentes, como la presión arterial alta. Más de 300.000 personas en Alemania sufren un infarto cada año.

Cambiar los malos hábitos y evitar algunos factores de riesgo como fumar y llevar una dieta poco saludable puede reducir significativamente el riesgo de sufrir un infarto.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.