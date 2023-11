8 síntomas de depresión de alto funcionamiento

Página principal tutor salud

de: Anne Thiessen, Judith Brown

el presiona divide

Las personas con depresión de alto funcionamiento sufren en silencio. Son productivos, organizados y sacudidos desde dentro. Los síntomas principales suelen pasar desapercibidos y el período de angustia se prolonga.

A primera vista, todo parece estar bien: las personas con lo que se conoce como depresión de alto funcionamiento continúan haciendo su trabajo y su “trabajo” a pesar del caos que hay en su interior. Parece que los afectados todavía pueden adaptarse a su vida diaria. Pero a pesar de su productividad, sufren síntomas de depresión. ¿En qué se diferencia este tipo de depresión de la depresión tradicional con síntomas tempranos y qué desencadenantes están presentes en ella?

Ocho señales de advertencia de depresión de alto funcionamiento

La depresión de alto funcionamiento es más común entre las mujeres. © xJacobLundx/Imago

De acuerdo con la Revista de salud AOK Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia por la depresión de alto funcionamiento. A pesar de la enfermedad, los afectados pueden gestionar con éxito sus tareas profesionales, actividades de ocio y obligaciones familiares. Sin embargo, se sienten agotados, deprimidos y desesperanzados por dentro. Un paciente de 36 años dijo a la revista AOK Health: “A veces tenía la sensación de que estaba viviendo dos vidas diferentes.

En comparación con la depresión clásica (depresión mayor), la depresión de alto funcionamiento se clasifica como un tipo más leve. Sin embargo, puede durar mucho tiempo y la magnitud de los síntomas y el sufrimiento de los afectados puede ser tan grave como la forma tradicional. El tipo de síntomas varía ligeramente. el asociación Clínicas Oberberg Para psiquiatría, psicosomática y psicoterapia. Señala los siguientes signos que podrían indicar una depresión de alto funcionamiento:

A menudo dudas sobre uno mismo

Luchando por la perfección

Sentirse estresado y sobrecargado

Actitud crítica hacia uno mismo y/o hacia los demás.

Bajo nivel de energía

Capacidad limitada para sentir alegría o tristeza.

Escapar a estrategias de afrontamiento

Problemas para relajarse y calmarse.

Causas de la forma altamente funcional y desviaciones de la depresión clásica.

el Causas y desencadenantes de la depresión de alto funcionamiento. Puede ser diverso. Sin embargo, el estrés en particular puede hacer que las personas desarrollen este tipo específico de depresión. Esto puede surgir, por ejemplo, de una alta presión para desempeñarse, dificultades financieras o conflictos interpersonales. También es posible que las raíces de la enfermedad se encuentren en la infancia. Las experiencias estresantes o los traumas pueden promover la enfermedad. Al igual que ocurre con la depresión clásica, la predisposición genética también puede contribuir al desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, los investigadores también han descubierto que determinadas dietas y enfermedades intestinales pueden provocar depresión.

Diagnosticar la depresión de alto funcionamiento puede llevar algún tiempo. En comparación con la depresión tradicional, existen algunas diferencias:

La depresión de alto funcionamiento se caracteriza por su desarrollo gradual, que a menudo pasa desapercibido durante un largo período de tiempo.

A diferencia de la depresión tradicional, no se presenta en episodios, sino que se manifiesta de forma continua.

A pesar del creciente deterioro interno de su condición, los afectados continúan viviendo sus vidas aparentemente con normalidad.

A diferencia de las personas con depresión clásica, las personas con depresión de alto funcionamiento pueden experimentar alegría al menos parte del tiempo.

Fortalecimiento de la salud mental: Diez consejos que serán un bálsamo para tu psique Ver la serie de imágenes

A menudo, los afectados no se dan cuenta de que necesitan apoyo porque su enfermedad no se ajusta a su imagen de personas exitosas. A menudo te sientes agotado, sin energía y vacío por dentro. Sin embargo, todavía existe la oportunidad de mejorar su condición, por ejemplo haciendo ajustes en su estilo de vida con apoyo profesional. Además, la medicación o la psicoterapia pueden contribuir a la recuperación.

¿Estás deprimido? Con la atención pastoral por teléfono puede obtener ayuda las 24 horas del día, todos los días del año: llame al 0800 1110111 o al 0800 1110222. La llamada es gratuita. No se enviará su número de teléfono y no es necesario que proporcione su nombre. La conversación continúa el tiempo que sea necesario.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.

Este artículo, escrito originalmente por la editora Judith Brown, fue revisado utilizando asistencia automatizada y revisado cuidadosamente por la editora Anne Thiessen antes de su publicación.