A Days Gone-Studio no se le permitió hacer una nueva resistencia además de Days Gone 2

Days Gone ha sido muy popular entre muchos jugadores. Pero Sony aún rechazó una oferta de lanzamiento para Days Gone 2. Ahora se ha anunciado que Bend Studio tiene más programas planeados para otras marcas de Sony, que aún no se han hecho realidad.

Bend Studio quería revivir los filtros Resistance y Syphon.

en uno Entrevista con David Jaffe (vía VGC), el director original de God of War, Jeff Ross, director de juegos de Days Gone, una vez más proporcionó más información sobre programas fallidos. Así que Ross volvió a hablar sobre Days Gone 2:

Creo que ya estaba muerto cuando se creó, el pitch se veía desde un nivel superior al del estudio, pero no creo que fuera mucho más allá. Visto desde la perspectiva de “La Parte 1 fue un desastre en muchos sentidos y no se vendió bien” y “el estudio tiene que hacer algo para mantenerlo ocupado”.

Entonces fue muy difícil para Ross preparar el campo para el próximo juego. Todas las ideas para Days Gone 2 han sido completamente prohibidas. Puedes leer más sobre la presentación del califa aquí:





Se anuncian otras marcas de Playstation: En la entrevista, Ross también comentó sobre intentar revivir las marcas inactivas de Sony. Una de las sugerencias de la alta gerencia fue reiniciar el filtro Siphon.

Pero como explica Ross, no tenía ni idea de lo que iba a hacer el equipo y tampoco estaba interesado en ello. Según él, la propuesta de la dirección era solo una excusa para mantener ocupado al equipo hasta tener un piso en el que los jefes pudieran sentirse más seguros.

Ross luego trabajó en el campo para contrarrestar el mundo abierto, que finalmente fue rechazado nuevamente:

El estadio en el que estaba trabajando habría sido una gran resistencia de mundo abierto. Hemos creado todos estos grandes episodios de mundo abierto.

Al final, esta idea fue rechazada nuevamente. Básicamente, la gerencia puede haber querido algo que no fuera Days Gone 2, pero las otras ideas aún no se han implementado.

¿En qué está trabajando Bend ahora? Jeff Ross ya no está en el estudio. El propio Bend está trabajando actualmente en una nueva franquicia, que también volverá a ser un mundo abierto y se basará en los sistemas de Days Gone. Puedes ver en qué están trabajando actualmente otros estudios de PlayStation en este artículo.

¿Te hubiera gustado resistirte al mundo abierto?