‘A los jueces no les gusta’: mira cómo Amber Heard se vuelve impopular

Actualmente, varios expertos están testificando a favor de la actriz en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard. El testigo que acusa al protagonista de “Piratas del Caribe” de “rasgos narcisistas” y lo llama “idiota” no ha sido bien recibido por los observadores.

Tres expertos, un cirujano de mano, un psiquiatra y un productor, subieron al escenario el lunes en el condado de Fairfax, Virginia, en el juicio por difamación en curso en el que Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard se acusaron mutuamente de violencia doméstica para testificar. Contra la estrella de Piratas del Caribe. Sin embargo, al psiquiatra no le gustaba interrogarlo.

Refiriéndose a testimonios en video y otros materiales judiciales de Depp, David Spiegel dijo que el actor de 58 años tiene problemas cognitivos que nadie de su edad debería tener. Según el psiquiatra, su abuso de alcohol y drogas dañó mucho su memoria. El exterapeuta de Depp le pidió que recordara tres palabras y las repitiera cinco minutos después. “El señor Depp no ​​podía recordar nada de eso”, lo cual, según el experto, era muy inusual. “En general, este grupo de edad debe recordar dos o todas estas tres palabras”. También respaldó a Depp con “rasgos narcisistas”.

Spiegel dijo que el consumo de drogas también es una causa desencadenante de la violencia doméstica. Spiegel advirtió que los medicamentos recetados de Depp que ha tomado, incluidos Adderall para el TDAH y el antipsicótico Seroquel, tampoco deben combinarse con otras drogas como la cocaína o la MDMA. El consumo excesivo de Depp también afecta su capacidad como actor, según Spiegel. Sabe que Depp hizo una película “totalmente borracho” y usa un auricular para no olvidar sus líneas. También cree que la “tasa de pensamiento” de Depp ha disminuido y que su atención y memoria se han visto afectadas.

“A un jurado no le gustan los testimonios”

En el siguiente contrainterrogatorio, el psiquiatra se mostró tan inusualmente controvertido para un experto que incluso el juez Benny Azcaret tuvo que censurarlo varias veces para responder al equipo legal de Depp. Dibujó caras, parecía molesto y el abogado defensor Wayne Denison interrumpió tantas veces que las preguntas tuvieron que repetirse varias veces. Cuando se le preguntó si sabía que la estrella de Hollywood Marlon Brando, quien murió en 2004, también usó auriculares durante la filmación, Spiegel bromeó: “¿No está muerto? Entonces la respuesta es no, ahora no usa uno”. Entonces Johnny Depp escondió su rostro detrás de su mano con incredulidad. Spiegel también tuvo que justificar una declaración llamando a Depp “idiota”.

Las cosas empeoraron cuando el abogado de Depp mencionó la Ley Goldwater de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Este establece que los psiquiatras no pueden hacer evaluaciones profesionales de figuras públicas que no hayan examinado personalmente. El equipo de Heard solicitó dos veces que el equipo de Der Spiegel realizara un examen médico de Dib, pero las solicitudes fueron denegadas. Spiegel respondió que no estaba dando un “diagnóstico de silla”. “Si quieres que un jurado piense que los testigos son inmorales, creo que eso es algo que deciden”, agregó enojado.

Pero no fue solo Johnny Depp quien quedó visiblemente sorprendido por la aparición del experto durante el interrogatorio de los testigos. El observador del juicio tuiteó en vivo desde la sala del tribunal.: “A los jurados no les gusta este testimonio. Al menos tres o cuatro de ellos hacen expresiones faciales negativas directas al testigo de Amber Heard, mientras que el miembro del jurado número ocho sonríe al abogado de Johnny Depp durante el contrainterrogatorio”.

El cirujano duda de cómo se produjo la lesión de Depp

También en el estrado de los testigos, el cirujano de mano Richard Moore testificó que encontró informes médicos y testimonios sobre el dedo amputado de Depp que no concuerdan con la lesión que supuestamente sufrió el actor durante un altercado con Heard. Depp acusó a su exesposa de arrojarle una botella de vodka mientras estaba sentado en un bar en Australia en 2015. Ella rompió la botella y le golpeó la mano con el borde de la mesa. Sin embargo, Moore dijo que los registros clínicos no concuerdan con la afirmación de Depp porque fue una lesión por aplastamiento.

Se refirió a varias imágenes y radiografías de las lesiones que se mostraron al jurado, y afirmó que la uña no estaba lesionada y que la pérdida de tejido solo estaba en la parte inferior del dedo. El personal médico no documentó ningún vidrio roto u otras lesiones en la mano de Depp, como siguió argumentando Moore. Durante el interrogatorio, el médico estadounidense también admitió que él mismo no examinó a Depp ni realizó una operación. No puede determinar qué se dice que se lesionó el dedo de Depp ni descartar por completo que la lesión haya sido causada por una botella de vodka.

Jack Sparrow estaba creativamente “agotado”

Johnny Depp está demandando a Amber Heard por un comentario de 2018 en el Washington Post en el que la actriz se describía a sí misma como víctima de violencia doméstica. Aunque no menciona explícitamente el nombre de Depp, afirma que el artículo tuvo un impacto negativo en su carrera y le costó su papel como el Capitán Jack Sparrow en la serie de películas Piratas del Caribe. Sin embargo, la consultora de entretenimiento y productora Kathryn Arnold testificó que la carrera “extraordinaria” de Depp había ido cuesta abajo debido a una serie de “fracasos”.

El comentario de Heard no influyó en el papel de Depp porque la película aún no se había filmado. Según Arnold, los ejecutivos de Disney desconocían la suspensión hasta que Depp lo demandó. Agregó que el personaje de Jack Sparrow, interpretado por Depp, estaba “creativamente agotado”. También hubo preocupaciones sobre su comportamiento. “Fue difícil para la industria trabajar con él”, dijo. “Hablamos sobre mala conducta, retraso, abuso de drogas y alcohol”. Varias demandas contra la estrella de Hollywood tendrán “efectos realmente grandes” en su carrera. “Es difícil para un estudio de cine, y especialmente para un estudio enfocado en la familia como Disney, asociarse con una estrella que escribe cartas sobre cuerpos cremados y tiene un comportamiento violento en los videos”.

En cambio, dijo Arnold, es la carrera de Heard la que más sufre. La mujer de 36 años se ganó una buena reputación y su carrera iba en ascenso con “Aquaman” hasta que comenzó una supuesta campaña de difamación por parte del abogado de Depp, Adam Waldman, y las demandas relacionadas. Fue difícil para los cineastas identificarse, con Heard solo apareciendo al principio y brevemente al final de Aquaman.

Estos testigos pueden ayudar a Deb

La empleada de Disney, Tina Newman, también testificó el jueves que en conversaciones con funcionarios de Disney, nadie se ha comprometido a contratar a Depp para la sexta película de Piratas del Caribe. Cuando se le preguntó si Depp estaría en una posible sexta entrega, Newman dijo que la decisión era “un nivel más alto que mi salario”. Sin embargo, también reconoció que el proyecto cinematográfico se encuentra actualmente en desarrollo en Disney. El agente de talentos Christian Carino, que ha trabajado con Depp y Heard, confirmó previamente que Depp había sido excluido de la franquicia debido a las acusaciones de Heard. Los funcionarios de Disney nunca dijeron esto explícitamente, pero fue “intencionado”.

Se espera que los argumentos finales del juicio por difamación finalicen el 27 de mayo. Hasta entonces, muchos testigos declararán a favor de Heard, pero Depp también volverá a tener apoyo. Se dice que Kate Moss, con quien salió de 1994 a 1997, estará testificando por el actor. Durante el juicio, Heard informó de un incidente en el que se decía que Deb Moss había empujado hacia abajo una escalera. Esto le permite al abogado de Depp llamar a la modelo como testigo. También se dice que Jennifer Howell, una ex novia de la hermana de Heard, Whitney, está interrogando a Depp en la corte por una discusión sobre una escalera en la que supuestamente Depp golpeó a su ex esposa y cuñada. Howell afirma que las hermanas mintieron en la corte.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en el set de The Rum Diary en 2009. Se casaron a principios de febrero de 2015 y Heard solicitó el divorcio a fines de mayo de 2016, que finalizó a principios de 2017. Después de que Depp perdiera un caso por difamación en Gran Bretaña en 2021 Against The Sun, que lo llamó un “golpeador de esposas”, el juicio en Estados Unidos comenzó en abril.