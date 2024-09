¿A qué hora se puede ver una superluna y un eclipse lunar?

Hogar sepamos

La superluna de septiembre será un poco más grande en el cielo que una luna llena “normal”. Pero hay otra escena celestial en juego. (Foto de archivo) © Charles Rex Arbogast/DPA

La luna llena de septiembre es una superluna. Pero eso no es todo: un eclipse lunar parcial provoca un evento natural especial.

Berlín – estoy La supuesta superluna llegó en agosto Todavía falta la definición real de espectáculo celestial. Pero ahora es el momento. La luna llena de septiembre de 2024 será una auténtica superluna y tendrá otro espectáculo celeste aguardando a Alemania debido a un eclipse lunar parcial. Pero, ¿a qué hora exacta se podrá observar en septiembre el doble espectáculo celeste con una superluna y un eclipse lunar?

Luna llena en septiembre: ¿A qué hora se podrá ver una superluna y un eclipse lunar parcial?

Pero para que podamos disfrutar del esplendor de la superluna y el eclipse lunar parcial en septiembre de 2024, los fanáticos tendrán que convertirse en verdaderos noctámbulos o madrugar a la hora temprana en que la luna llena de septiembre muestra su lado más brillante.

Porque según información de horayfecha.de El doble evento natural ocurre la noche del 17 y 18 de septiembre. Entonces la distancia entre el suelo y luna Sólo quedan 357.500 kilómetros. La luna, que recibe muchos nombres en septiembre, alcanza la fase de luna llena a las 4:34 a. m. CEST de este día. Sin embargo, la distancia más cercana de la Luna a la Tierra no será hasta el 18 de septiembre a las 15:23 horas, a una distancia de 357.286 km.

Superluna en septiembre de 2024: una ilusión lunar hace que la luna parezca más grande La superluna es particularmente impresionante y atractiva cuando está justo encima del horizonte después de la salida de la luna o poco antes del atardecer. Luego hay un fenómeno psicológico llamado ilusión lunar que hace que la luna nos parezca más grande. READ Incluso los investigadores temen al virus: el “peor de los casos”

Luna llena en septiembre de 2024: ¿Cuándo cae una superluna según la definición no oficial?

¿Cuándo una luna llena es una superluna? Superluna no es un término reconocido en astronomía. Por este motivo, no existe una definición oficial de este fenómeno. Nuestros cálculos se basan en el siguiente límite: A una distancia de menos de 360 ​​mil kilómetros, es una luna gigante. La superluna no sólo parece más grande en el cielo, sino que también parece hasta un 30% más brillante, porque su superficie parece más grande y llega más luz a la Tierra, según la NASA. Por otro lado, cuando la Luna está en su punto más lejano (406.740 kilómetros), parece hasta un 14 por ciento más pequeña, según la NASA. ¿Qué distingue a la superluna? Debido a que la Luna está más cerca de lo habitual de la Tierra en el momento de una superluna, la luna llena aparece entre un siete y un 14 por ciento más grande en el cielo nocturno que en los días lunares normales, según la NASA. La diferencia corresponde a la diferencia entre una moneda de un euro y una moneda de dos euros. A medida que aumenta el área, la Luna refleja más luz solar, haciéndola parecer notablemente más brillante.

Superluna en septiembre de 2024: ¿a qué hora la luna llena se mueve hacia la sombra de la Tierra debido a un eclipse lunar parcial?

junto a Como se mencionó anteriormente, habrá un eclipse lunar parcial en septiembre de 2024.. “El fenómeno natural comienza a las 2:39 de la mañana, cuando la Luna entra en la penumbra de la Tierra. Sin embargo, este cambio apenas se nota a nuestros ojos, explica al respecto el astrofísico Dr. Björn Voss. La luna llena de septiembre, que tiene diferentes nombres.. Si quieres ver el eclipse lunar parcial en Alemania, tienes que levantarte temprano, porque la fase más dramática en Alemania ocurre entre las 4:12 am y las 5:17 am.

Mientras eso clima Sigue el juego, y ambos deberían Luna llena, superluna y eclipse lunar parcial la noche del 17 al 18 de septiembre en Alemania Se puede ver. En Munich, por ejemplo, las diferentes etapas comienzan de la siguiente manera:

Salida de la luna en Fráncfort del Meno El comienzo del eclipse penumbral (la penumbra de la Tierra toca la luna por primera vez) Comienza el eclipse lunar parcial (la sombra de la Tierra toca la luna) Eclipse lunar máximo Finaliza el eclipse lunar parcial (la sombra de la Tierra ya no toca la luna) Finaliza el eclipse penumbral (la penumbra de la Tierra ya no toca la luna) Atardecer lunar en Fráncfort del Meno Fuente: timeanddate.de

La luna llena “mordisquea” lentamente en septiembre: eclipse lunar parcial y superluna

Como explicación adicional, Voss añade, además de la superluna, un eclipse lunar parcial debido a la luna llena en septiembre de 2024: “Ahora tenemos la impresión de que un trozo de luna está siendo ‘mordisqueado’ lentamente. El pico del eclipse a las 4:44 a.m. “Sólo el 9,1% de la Luna quedará oscurecido y el resto del ‘disco lunar’ parece estar cubierto por un velo gris”. pag

La escena vuelve de nuevo a las 5:15 am, cuando la luna abandona la zona de sombra de la Tierra, y a las 6:49 am también la zona de penumbra. “Este eclipse lunar parcial puede no ser tan impresionante, pero aun así es digno de mención”, dice Voss.

Eclipse lunar parcial y superluna en septiembre: los expertos hablan de las zonas que rodean la luna llena

El experto subraya que también se debe prestar atención al entorno de la Luna durante el eclipse lunar parcial del 18 de septiembre de 2024: “El cuadrado de Pegaso brilla sobre la Luna a la derecha, mientras que el gigante gaseoso Saturno brilla debajo a la derecha”. Para mí, esta es quizás la vista más hermosa del mes”. Aparte de la superluna y el doble espectáculo celeste de septiembre, dice Voss con entusiasmo.

Durante el eclipse, la Luna estará en el suroeste del cielo, entre las constelaciones de Piscis y Acuario. Un poco más al este están los planetas Júpiter y Marte Él mira al cielo.

Luna llena y eclipse lunar en septiembre de 2024: cuándo se podrá ver la próxima superluna

Un eclipse lunar sólo puede ocurrir durante la luna llena, cuando la Luna, desde la perspectiva del Sol, pasa detrás de la Tierra. solla Tierra y la Luna respectivamente, la sombra de la Tierra pasa sobre la Luna y la cubre. Sin embargo, debido a que la órbita de la Luna está ligeramente inclinada, un eclipse lunar generalmente no ocurre durante la luna llena, ya que la Luna pasa por encima o por debajo del eje Sol-Tierra y no a través de la sombra de la Tierra.

Después del eclipse lunar viene el eclipse solar. Debido a la compleja mecánica celeste, un eclipse solar siempre ocurre dos semanas antes o después de un eclipse lunar. La próxima vez será el 2 de octubre de 2024: el eclipse solar anular podrá verse en el cielo, pero sólo sobre el Océano Pacífico.

Si algunos fanáticos de la superluna de septiembre no son fanáticos de quedarse despiertos hasta tarde o levantarse temprano, no tendrán que esperar mucho para ver el próximo espectáculo celestial de este tipo. Porque mientras la Tierra “atrapa” una segunda luna durante dos meses, la próxima superluna ya estará en el horizonte el 17 de octubre de 2024.