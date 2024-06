Abridor de la Copa América: mira Argentina vs Canadá por televisión esta noche | juego

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fällt der Startschuss für die Copa América 2024!

Im Auftaktspiel muss Titelverteidiger Argentinien gegen Kanada ran. Die Kanadier sind zum allerersten Mal bei der Copa América dabei, in der Gruppe A geht es nach dem Duell mit Argentinien gegen Chile und Peru.

16 Mannschaften in vier Gruppen à vier Teams kämpfen um die begehrte Trophäe.

Nach dem Sieg der Copa América 2021 und dem WM-Erfolg 2022 hat Lionel Messi (36) noch immer nicht genug. Obwohl der Argentinier am 24. Juni 37 wird, will er es noch mal wissen. Bei der Copa América wird er die Chance auf seinen womöglich letzten großen Titel kriegen.

Messi & Co. beim Copa-Sieg 2021 Foto: Bruna Prado/AP

In einem Interview mit „ESPN Argentina“ verrät Messi vergangene Woche: „Ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht. Ich liebe es, Fußball zu spielen. Ich genieße das Training, den Alltag, die Spiele. Ja, es gibt ein bisschen Angst, dass alles endet. Die ist immer da.“

Weiter meint Messi: „Es war ein schwieriger Schritt, Europa zu verlassen und hierherzukommen. Die Tatsache, dass wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben, hat geholfen. Es hat sehr geholfen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber ich versuche, nicht daran [den Ruhestand; Anm. d. Red.] zu denken. Ich versuche, es zu genießen. Jetzt mache ich das öfter, weil ich weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt."

Ein Argentinien ohne Messi ist kaum vorstellbar. Der argentinische Trainer Lionel Scaloni (46) erklärt vor dem Start der Copa América: „Wir Argentinier sind zu melancholisch und denken bereits, während er noch spielt, an den Tag, an dem er weg ist.“

Für das Turnier verspricht er: „Lasst es uns genießen und wir werden sehen, was passiert. Ich denke, die Gegenwart ist so wichtig für die ganze Welt, nicht nur für Argentinien, denn am Ende spielt Leo für alle, die Fußball lieben.“

Auftakt der Copa América 2024

In den USA treffen die besten Mannschaften Nord- und Südamerikas aufeinander. Zum Turnierstart am Freitagmorgen muss Argentinien gegen Kanada ran. Anstoß in Atlanta ist um 2 Uhr.

Argentinien gegen Kanada im Live-Ticker

