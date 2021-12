Acción disciplinaria de la FIFA contra Brasil y Argentina, escándalo de Corona en eliminatorias mundialistas – News Ticker

Tras una revisión del informe oficial del partido, se pidió a los equipos que proporcionaran información adicional sobre cómo abandonar el partido, anunció la FIFA el martes. La información será recopilada y luego evaluada por completo por la Comisión Reguladora de la FIFA. Más información sobre esto estará disponible a su debido tiempo.

El partido entre los dos archirrivales del fútbol se interrumpió inicialmente unos minutos más tarde el domingo y luego se canceló. En este punto, funcionarios de la Autoridad de Salud descendieron al campo de Anvisa para sacar a tres militares argentinos que supuestamente estaban violando las reglas de la Corona.

Los expertos de la Premier League Emiliano Martínez (Aston Villa), Christian Romero y Giovanni Lo Celso (ambos Tottenham Hotspur) y el no utilizado Emiliano Puntia (Aston Villa) no fueron mencionados cuando ingresaron a Brasil. Hace días en el Reino Unido. En este caso, no se les permitiría ingresar debido a la lista roja de Gran Bretaña de Brasil. Por tanto, Anvisa ordenó el aislamiento de los cuatro argentinos.



