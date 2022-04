++ Actual: Cifras de Corona para la ciudad de Trier y la región

TRIRE. Este sábado, el Ministerio de Salud en Trier-Saarburg ha informado de 230 infecciones más utilizando el software de informes utilizado. Eso fue 59 más que el sábado pasado. 148 nuevas infecciones de la región de Trier-Saarburg, 82 de la ciudad de Trier.

se produce la hospitalización

La Oficina de Investigación de Renania-Palatinado (LUA) da el valor de la ocurrencia de hospitalización en todo el estado durante siete días el sábado de la siguiente manera:

El accidente de hospitalización actual Renania-Palatinado (23/04/2022):

6:17

Crónica de Trier y Trier Sarburg el 23 de abril de 2022

De hecho, es probable que los accidentes sean más altos. Las razones son la gran cantidad de casos no informados y el hecho de que los resultados positivos de la prueba rápida sin verificación de PCR no se incluyeron en la evaluación estadística. Además, se reciben significativamente menos informes de pruebas rápidas positivas, ya que en muchos lugares No se necesita más prueba de la prueba.