Actualización Corona: La Unión Europea no quiere recomendar una cuarta vacunación – Política

La Autoridad de Medicamentos de la Unión Europea (EMA) actualmente no considera necesaria una cuarta vacunación contra la corona para todos los ciudadanos. Ella dijo con la autoridad de salud de la Unión Europea ECDC que actualmente era demasiado pronto para hacer una recomendación general. Sin embargo, una cuarta dosis puede tener sentido para personas de 80 años o más, dado el mayor riesgo de enfermedad grave por covid en este grupo de edad.

“Para los adultos de 60 años o más con un sistema inmunológico normal, actualmente no hay evidencia concluyente de que la vacunación contra enfermedades graves esté disminuyendo y que una cuarta dosis tenga algún beneficio”, dijeron las autoridades. Pero tampoco hay preocupaciones de seguridad sobre la segunda vacuna de refuerzo.

El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach, hizo campaña recientemente en Bruselas para una cuarta vacunación contra la corona para todas las personas mayores de 60 años. Los países de la UE han anunciado que quieren avanzar de manera uniforme en este tema. Esperaron la recomendación de sus autoridades sanitarias para tomar una decisión. Hasta ahora, la mayoría de las vacunas corona se han administrado en dos dosis. Sin embargo, dado que la protección disminuye al cabo de unos meses, las autoridades recomiendan una tercera dosis, el llamado refuerzo o activador. Según estudios en Israel, otra sustancia de refuerzo debería aumentar la protección de la inmunidad.

Sin embargo, solo uno en el prestigioso Revista de medicina de Nueva Inglaterra investigación publicada de Israel que una cuarta dosis de la vacuna Biontech reduce las tasas de infección de Covid-19 en los ancianos. Sin embargo, esta protección parece ser de corta duración. Así que ya fue cuatro semanas después. Sin embargo, la protección contra enfermedades graves no disminuyó en las seis semanas posteriores a la vacunación. Sin embargo, los científicos explicaron que se necesitan más estudios de seguimiento para evaluar la protección a largo plazo. Otro estudio de Israel el mes pasado mostró que después de una segunda dosis de refuerzo con la vacuna Biontech, las personas mayores tenían una tasa de mortalidad un 78 % más baja que quienes recibieron solo la dosis de refuerzo.

En Alemania, el Comité Permanente de Inmunización ha emitido hasta ahora una recomendación sobre la cuarta vacunación contra la corona para los mayores de 70 años y para grupos de personas con riesgo de infección. En los EE. UU., la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) quiere asesorar sobre la necesidad de vacunas de refuerzo adicionales. Hace una semana se aprobó allí un segundo refuerzo para mayores de 50 años con vacunas de Biontech y Moderna. (06.04.2022)

Compromiso con la soledad: Lauterbach admite errores

El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD), se ha hecho cargo personalmente del cambio en el compromiso de aislamiento del coronavirus. Su sugerencia original de que las personas infectadas no tendrían que quedarse solas en casa fue un “error” y una “señal equivocada”. Se entendió como un movimiento de mitigación, pero no fue pensado como tal. Cuando le quedó claro el martes, decidió “no dejar que esta idea continúe” y reconsiderar su decisión. Había informado esto al Canciller Federal, pero no se le instó a hacerlo.

Lauterbach anunció el cambio por la tarde en “Markus Lanz” de ZDF y tarde en la noche a través de Twitter sin informar a los estados que tienen que implementar las reglas relevantes con anticipación. Y dijo en la presentación: “Recogeré este punto de que los infectados se autoaislan y el Departamento de Salud ya no les preguntará”. Sin embargo, se apega a reducir el período de confinamiento a cinco días.

Después de consultas con los ministros de salud federales y estatales, el ministro anunció originalmente el lunes que a partir del 1 de mayo, las personas con coronavirus y las personas en contacto con ellos deberán estar en aislamiento voluntario o en cuarentena por un corto período de tiempo. Por lo tanto, solo debería “recomendar encarecidamente” que las personas infectadas se autoaíslen durante cinco días y eviten los contactos; esto debería aplicarse en consecuencia al contacto con personas infectadas. Se debe retirar una orden del Ministerio de Salud.

Ha habido críticas al anuncio desde varios sectores, tanto públicamente como de los expertos que lo asesoraron, dijo Lauterbach. Esto lo hizo repensar. “Tomé la decisión yo mismo”, dijo. “No haces eso a menudo”. Sin embargo, no pensó en renunciar.

Lauterbach dijo que originalmente se pretendía poner fin a la obligación de confinamiento para eximir a las autoridades sanitarias. Esto también sucederá porque en el futuro no tendrá que ordenar la cuarentena de personas contactables. Sin embargo, este ya no es el caso en muchos casos hoy en día, ya que las autoridades no pueden continuar con su trabajo.

En el Bundestag, la Confederación criticó las transformaciones de Lauterbach que inquietaban a la población. El socio de la Alianza Verde también dijo que esta “no es una buena conexión” … para corregir “, dijo Lauterbach. “El daño simbólico”, la impresión de que Corona no es peligrosa, es tan destructivo que este sistema de aislamiento no se puede usar. . (06.04.2022)

La infección cae durante siete días a 1322

El Instituto Robert Koch (RKI) reportó 214.985 nuevas infecciones en 24 horas. Son 53.492 casos menos que el miércoles de hace una semana, cuando se reportaron 268.477 pruebas positivas. En general, el número de infecciones confirmadas en Alemania es de más de 22 millones. La incidencia nacional de siete días continúa cayendo a 1322,2 desde 1394,0 el día anterior. Otras 340 personas han muerto en relación con el virus. Esto aumenta el número de muertes reportadas a 130,708.

Los números tienen un valor limitado. Los expertos asumen una gran cantidad de casos que no están registrados en los datos de RKI. Las capacidades de prueba y las autoridades sanitarias están al límite en muchos lugares, y el rastreo de contactos es solo limitado. Es por eso que usamos el panel SZ Corona para mostrar el valor promedio de los informes de los últimos 7 días, que están destinados a compensar las fluctuaciones diarias. Puede encontrar más información al respecto en Blog de TransparenciaY el Más datos y gráficos sobre la epidemia aquí. (06.04.2022)

Una propuesta de compromiso: Vacunación obligatoria contra el coronavirus a partir de los 60 años

Hay un movimiento en la lucha por encontrar un término medio para la vacunación contra el coronavirus general en Alemania. Los dos grupos de parlamentarios del Bundestag, cada uno de los cuales ha presentado su propio proyecto de ley sobre vacunación obligatoria, acordaron este martes una propuesta conjunta para la vacunación obligatoria a partir de los 60 años. Esto aumenta las posibilidades de una votación programada para el jueves sin las pautas habituales del grupo. Primero, la Red de Liberación Alemana informó sobre el acuerdo.

Según se indica en un comunicado, “El certificado de vacunación debería ser obligatorio para todas las personas mayores de 60 años, es decir, la categoría de la población de especial riesgo”. Debe cumplirse en octubre. Esta obligación debe ser suspendida por una decisión del Bundestag en junio si la tasa de vacunación aumenta lo suficiente. En otoño, en el contexto de los conocimientos predominantes y las posibles variantes del virus, el Bundestag decidirá “si da efecto a la obligación de presentar pruebas de vacunación también para los grupos de edad a partir de los 18 años”.

Específicamente, el grupo que gira en torno al líder del grupo parlamentario del SPD, Dirk Wiese, y al experto en salud del Partido Verde, Janusz Dahmen, que inicialmente apunta a la vacunación obligatoria a partir de los 18 años. El lunes ya presentó una propuesta de compromiso para un deber a partir de los 50 años con la opción expandirlo Para incluir a todos los adultos. El segundo grupo, encabezado por Andrew Ullman, un político de la salud en el FDP, propuso el asesoramiento obligatorio y luego la vacunación potencialmente obligatoria a partir de los 50 años. Esta iniciativa, que originalmente proponía la vacunación obligatoria a partir de los 18 años, ha contado hasta el momento con el apoyo de 237 diputados. Un grupo de vacunación obligatoria de 50 inicialmente apoyó a unos 45 parlamentarios. (05.04.2022)

Shanghái extiende el confinamiento indefinidamente

La ciudad china de Shanghai ha extendido indefinidamente el bloqueo de Corona para sus 26 millones de residentes. Al señalar el rápido aumento de las infecciones, el líder adjunto del partido, Gu Hongwei, habló el martes de una “carrera contra el tiempo”. Las pruebas masivas del lunes primero deben completarse y verificarse y los infectados deben pasar a cuarentena antes de que se pueda tomar una decisión sobre la dirección futura de las medidas de control. “La situación es muy peligrosa”.

En la peor ola de Corona en China en dos años, el Comité de Salud de Beijing registró un número récord de más de 16,000 nuevas infecciones. Con más de 15.000, la mayoría de los casos son asintomáticos. Solo en Shanghai, se informaron 268 enfermedades y más de 13,000 infecciones asintomáticas después de las pruebas en los últimos días, y por primera vez más de 10,000 en un solo día. La provincia nororiental china de Jilin también se ha visto muy afectada, donde también hay toque de queda y millones de personas están siendo examinadas. China está siguiendo una estrategia estricta contra el coronavirus, que se probará severamente con Omicron y especialmente con la variante BA.2 de rápida expansión. En China, cualquier persona infectada acude a un hospital o centro de cuarentena instalado temporalmente en Shanghái, incluidos gimnasios, salas de exposiciones y hoteles. De hecho, el toque de queda en el oeste de Shanghái solo debería durar de viernes a martes, pero como antes en el este y el sur, donde el cierre debería ser de lunes a viernes, la gente aún debe permanecer en sus casas. (05.04.2022)