Actualización de emergencia: Microsoft corrige un error en los parches de junio

Las actualizaciones del día del parche de junio de Microsoft también tienen algunos efectos secundarios no deseados. Después de aplicar las actualizaciones, los dispositivos con procesadores ARM y algunos de los servicios en los que se ejecutan ya no pueden iniciar sesión en Azure Active Directory (AAD). El fabricante ahora ha lanzado actualizaciones de emergencia que eliminan este problema.

En el Explicar las notas de salud de la versión Microsoft Detalles del error: “Después de la instalación [der Windows-Updates aus dem Juni] En máquinas Windows basadas en ARM, es posible que no pueda iniciar sesión con Azure Active Directory (AAD). Las aplicaciones y los servicios que usan Azure Active Directory para iniciar sesión también pueden verse afectados. La empresa enumera conexiones VPN, Microsoft Teams, OneDrive y Outlook, entre otros servicios afectados.

Soluciones de Windows para problemas de ARM

Como solución alternativa, Microsoft simplemente sugiere usar las versiones web de las aplicaciones Teams, OneDrive y Outlook.com. Sin embargo, los desarrolladores ahora ofrecen actualizaciones actualizadas que ya no contienen el error.

por debajo La entrada KB5016138 contiene información Sobre el bug en Windows 11 para procesadores ARM y la actualización que sube la versión de Windows al número de compilación 22000.740. Para Windows 10, por otro lado, hay muchas actualizaciones de emergencia con diferentes números de compilación. subordinar La entrada de la base de conocimiento es KB5016139; Las actualizaciones asociadas traen versiones de Windows 10 a los estados 19042.1767, 19043.1767 y 19044.1767.

Las actualizaciones llegan a los dispositivos Windows-on-ARM afectados a través de Microsoft Update o Windows Update automático. Sin embargo, los administradores también pueden descargarlo del Catálogo de actualizaciones de Windows. Microsoft ha proporcionado los enlaces de descarga para esto en sus artículos de Knowledge Base.

El problema de Windows ARM no es el único efecto secundario no deseado de las actualizaciones del día del parche de junio. Aparecieron otros problemas con el punto de acceso Wi-Fi de Windows. Microsoft enumera los archivos También un error en el estado de salud de la versión. sobre mí. En Windows 10, 11 y Server, la conexión a Internet ya no puede transferir datos cuando el punto de acceso está activado y la red se cae. Como contramedida, Microsoft solo sugiere desactivar Wifi Hotspot.



