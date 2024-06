Actualizaciones de Apple: estos iPhones, iPads y Mac obtienen iOS 18, iPadOS 18 y macOS 15 Sequoia

Con iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 y macOS 15 Sequoia, habrá muchas actualizaciones para iPhone, iPad, Apple Watch y Mac este otoño, pero no todos los dispositivos recibirán las nuevas actualizaciones. ComputerBase analizó los pequeños detalles y proporcionó una descripción general de qué dispositivos reciben las actualizaciones gratuitas.

iOS 18 no acabará con el iPhone

Después de que Apple eliminara el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone ) se actualizará a iOS 18 en otoño.

Estos iPhone recibirán iOS 18 iPhone

iPhone XS y XS Máx.

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Máximo

iPhone SE (segunda generación)

iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini

iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

Tres iPads ya no recibirán iPadOS 18

En lo que respecta al iPad, Apple canceló el iPad de sexta generación, el iPad Pro de 10,5 pulgadas y el iPad Pro de segunda generación con pantalla de 12,9 pulgadas. Si bien el iPad de sexta generación no recibe iPadOS 18, no hay cambios en el iPad mini y el iPad mini de quinta generación también recibe iPadOS 18. El iPad de quinta generación y el iPad de primera generación se equiparon recientemente con iPadOS 17 Pro con el iPad Pro. excluidos Los iPad Pro de 12,9 y 9,7 pulgadas están fuera de la actualización y no han recibido la actualización de iPadOS 17.

Estos iPads reciben iPadOS 18 iPad (sexta generación)

iPad Pro de 10,5 pulgadas

iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación)

iPad (séptima generación y posteriores)

iPad mini (quinta generación y posteriores)

iPad Air (tercera generación y posteriores)

iPad Pro de 12,9 pulgadas (tercera generación y posteriores)

iPad Pro de 11 pulgadas (primera generación y posteriores)

iPad aire (M2)

iPad Pro (M4)

macOS 15 Sequoia todavía está destinado a Mac Intel

Apple continúa proporcionando macOS 15 Sequoia para Mac Intel y no es exclusivo de Apple Silicon. Dado que la MacBook, iMac y MacBook Pro 2017 ya no reciben una actualización con macOS 14 Sonoma, solo las MacBook Air de 2018 y 2019 ya no son compatibles con macOS 15, por lo que muchas Mac de 2017 todavía son compatibles.

Estas Mac recibirán macOS 15 Sequoia MacBook Air 2018

MacBook Air 2019

iMac (2019 y posteriores)

Mac Pro (2019 y posteriores)

iMac Pro (2017 y posteriores)

Mac Studio (2022 y posteriores)

MacBook Air (2020 y posteriores)

Mac mini (2018 y posteriores)

MacBook Pro (2018 y posteriores)

watchOS 11 del Apple Watch 6

Con watchOS 11, dos modelos de Apple Watch ya no serán compatibles y permanecerán con watchOS 10: Apple Watch 4 y Apple Watch 5. Ninguno de los dos recibirá una actualización de watchOS 11 este año. A partir del Apple Watch 6 se puede instalar watchOS 11.