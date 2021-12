Actualizaciones de Game Pass de diciembre de 2021: Ring Free para Between Us, Halo Infinite y Stardew Valley

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con la temporada festiva a la vuelta de la esquina, ¡es el primer lote de nuevas incorporaciones a Xbox Game Pass! Y esto puede ser aún más emocionante si lo miras más de cerca. A partir de aquí, probablemente no sea necesario, porque Halo Infinite, por supuesto, está por delante como lo más destacado. Sin embargo, acompaña a Master Chief entre Us y Stardew Valley, dos títulos que también unen a una gran cantidad de jugadores. Todo esto se complementa con varios lanzamientos nuevos del Día Uno o videojuegos de la era de Xbox 360. Si este no es un buen comienzo para diciembre, ¡dirígete a Microsoft!

Hemos resumido todos los detalles de las direcciones que acabamos de mencionar en forma comprimida:

ANVIL (ahora disponible para consola y PC)

el cargo: Día uno en Xbox Game Pass

Escribe: Acción, ciencia ficción

Evaluación: – -% (edi)

Archvale (ahora disponible para la nube, consola y PC)

el cargo: Día uno en Xbox Game Pass

Escribe: RPG, Infierno de balas

Evaluación: – -% (edi)

Final Fantasy XIII-2 (ahora disponible para consola y PC)

el cargo: 31.01.2012

Escribe: juego de rol

Evaluación: 79% (metacrítico)

Simulador de corte de césped (ahora disponible para la nube, consola y PC)

el cargo: 10 de agosto de 2021

Escribe: simulación

Evaluación: 71% (Editorial)

Bandas elásticas (ahora disponibles para la nube, la consola y la PC)

el cargo: Día uno en Xbox Game Pass

Escribe: Acción multijugador

Evaluación: – -% (edi)

Stardew Valley (ahora disponible para la nube, consola y PC)

el cargo: 14 de diciembre de 2016

Escribe: Simulación, juegos de rol

Evaluación: 89% (Editorial)

Warhammer 40,000: Battlesector (ahora disponible para la nube, consola y PC)

el cargo: 2021

Escribe: estrategia

Evaluación: 76% (Editorial)

Space Warlord Organ Trading Simulator (disponible a partir del 7 de diciembre para la nube, consola y PC)

el cargo: Día uno en Xbox Game Pass

Escribe: simulación

Evaluación: – -% (edi)

Halo Infinite (disponible el 8 de diciembre para la nube, consola y PC)

el cargo: Día uno en Xbox Game Pass

Escribe: un trabajo

Evaluación: – -% (edi)

One Piece Pirate Warriors 4 (disponible el 9 de diciembre para la nube, consola y PC)

el cargo: 27 de marzo de 2020

Escribe: acción Aventura

Evaluación: 75% (Editorial)

Aliens: Fireteam Elite (disponible a partir del 14 de diciembre para la nube, consola y PC)

el cargo: 24 de agosto de 2021

Escribe: un trabajo

Evaluación: 68% (Editorial)

Between Us (disponible para consola el 14 de diciembre)

el cargo: 16 de noviembre de 2018

Escribe: Múltiple

Evaluación: 81% (Editorial)

Estos juegos saldrán de Xbox Game Pass el 15 de diciembre: