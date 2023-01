Acumule hasta 40 000 millas con una tarjeta de crédito Miles & More » Travel-Dealz.de

¡Justo a tiempo para el nuevo año, la tarjeta de crédito Lufthansa Miles & More Gold tiene el bono de bienvenida más alto de todos los tiempos! Dependiendo de si saca una tarjeta de crédito privada o comercial, ¡hay 30,000 o 40,000 millas y más en su cuenta! El récord anterior era de 35.000 millas. Se requiere residencia en Alemania.

Como cliente particular, recibe 15.000 millas de bonificación de contrato + 15.000 millas de bonificación si gasta al menos 3.000 € con su nueva tarjeta de crédito a finales de abril. ¡El número total de millas otorgadas es de 30,000 millas y más!

Los trabajadores por cuenta propia y por cuenta propia reciben tarjeta de credito oro empresarial Hasta 20.000 millas de bonificación de puntos + 20.000 millas de bonificación si además gastas 3.000€ con la tarjeta a finales de abril. Un total de 40,000 millas y más millas, suficientes millas para pasar kilometraje de ganga En clase ejecutiva, por ejemplo b. A Dubai.

La tarjeta de crédito también viene con algunos seguros de viaje. Si reserva un vuelo antes de que finalice y el inicio del vuelo es de al menos 28 días en el futuro, sus vuelos ya reservados seguirán bloqueados, incluso si no los ha pagado con su tarjeta de crédito Miles & More, tal como está normalmente requerida.

Sin embargo, tenga en cuenta que la oferta es válida solo para nuevos clientes. No debe haber tenido una tarjeta de crédito Miles & More en los últimos 12 meses. El bono de bienvenida aumentado está aquí Hasta el 28 de febrero de 2023. Además, no puede cancelar la tarjeta de crédito antes de que finalicen los primeros 12 meses. De lo contrario, se devolverá el bono de bienvenida.

La cuota anual ronda los 110 EUR (9,16 EUR/mes). Esto resulta en efectivo La tarifa por millas es de 0,37 o 0,27 céntimos/milla. Un excelente curso que no obtendrás en ningún otro lugar.

Aquí hemos resumido todas las ventajas y desventajas de las tarjetas de crédito Miles & More y las diferencias entre las tarjetas individuales:

el valor

Miles es definitivamente una buena razón para solicitar una tarjeta de crédito Miles & More ahora si aún no tiene una en su bolsillo. Incluso si no trae ningún otro beneficio en los vuelos de Lufthansa. Aunque oficialmente no se pueden comprar millas de Miles & More, a menudo se pueden lograr tarifas de alrededor de 1-2 centavos por milla a través de suscripciones a revistas y otros desvíos. En el mejor de los casos, paga 0,27 céntimos/milla por esta campaña.

A partir de 40.000 millas en la cuenta, puede kilometraje de ganga Un verdadero viaje de ida y vuelta en clase ejecutiva en un avión de fuselaje ancho, por ejemplo, B-Book para Dubai. El más interesante y mejor disponible tiene un kilometraje de aproximadamente 55,000+ millas. Tarifa adicional de 700 euros para, por ejemplo, B a América del Norte. Si supones que la tarifa normal es de 1.600 € y le restas el recargo de 700 €, tienes el equivalente a 1,64 céntimos por milla.

(1.600€ - 700€) / 55.000 = 0,0164€ = 1,64 Cent pro Meile

Por supuesto, se pueden lograr valores de millaje más altos en primera clase, pero si permanece en tierra y no vuela en primera clase todo el tiempo, el equivalente realista es de 1 a 3 centavos por milla.

conclusión

Hasta 40.000 millas de bonificación es una excelente oportunidad para solicitar una tarjeta de crédito Miles & More y al mismo tiempo proteger sus millas de bonificación para que no caduquen. Sin embargo, en nuestra opinión, la tarjeta no ofrece el mejor rendimiento por una cuota anual de más de 100 euros al año. Simplemente no hay valor añadido real en los vuelos de Lufthansa.

alternativas

con gratis Tarjeta de redención American Express Tú podrías Exactamente el mismo kilometraje y más millas Cobra con tus transacciones con tarjeta de crédito y junto con Tarjeta de genio hanseáticoPague en todo el mundo sin comisiones en moneda extranjera y retire efectivo sin comisiones.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo sucederá algo así? La última promoción con 20.000 millas se realizó en septiembre-octubre de 2022. Antes de eso, la bonificación más alta hasta la fecha fue en enero-febrero de 2023. La próxima promoción se puede esperar a mediados de 2023, pero quizás con menos millas nuevamente. Tengo estatus de Miles & More, ¿también obtengo el bono de bienvenida? Desafortunadamente, como FTL, Senator o HON, solo hay 4000 millas como bono de bienvenida y no hay forma de recibir 40 000/30 000 millas. Todo lo que tiene que hacer es pagar una tarifa reducida (FTL) o ninguna tarifa anual. ¿Puedo solicitar varias tarjetas de crédito Miles & More? Como trabajador por cuenta propia / persona que trabaja por cuenta propia, puede obtener una tarjeta de crédito Miles & More Private & Practical. Sin embargo, solo recibirá el bono de bienvenida como nuevo cliente y, por lo tanto, solo una vez y no por tarjeta. ¿Cuándo volveré a ser un nuevo cliente? Si ya tiene una tarjeta de crédito Miles & More, se convertirá en un nuevo cliente de Miles & More o DKB después de 12 meses y recibirá su bono de bienvenida nuevamente. ¿Cuándo puedo volver a cancelar la tarjeta? En teoría, podría cancelar la tarjeta mensualmente. Sin embargo, si cancela antes de que finalicen los primeros 12 meses, el bono de bienvenida se cargará en su cuenta de Miles & More. Sin embargo, puede cancelar al final del mes 12 y puede conservar todo el bono de bienvenida.