¿Adiós, amigos? Argentina lucha por el género | mundo | DW

En 90 segundos comprimidos, un video corto de TikTok puede volverse viral y despegar. Pero básicamente no importa. Sin embargo, no hay mejor manera de explicar la polémica en torno al uso del lenguaje inclusivo en Argentina, y el hecho de que el tema haya dividido a la sociedad argentina e incluso a muchas familias.

Un padre almuerza con su hija en Puerto Madero, el distrito costero de la capital bonaerense. Ella le envía un mensaje de audio a su amiga y cambia, hasta que su padre, que está entrenado frente a la cámara todo el tiempo, agarra el cable del sombrero. “No puedes hablar así, está mal”, trata de corregirla y se enfada cada vez más.

Por otro lado, muchos argentinos están muy molestos en este momento. Tiene mucho que ver con Soledad Acuña. En junio, el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció la llamada Resolución 2566/2022 “para limitar el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas privadas y públicas de la capital”: así los docentes no podrán utilizar la nueva normativa . con sus alumnos o sus padres.

¿El lenguaje apropiado para el género involucra a los estudiantes?

Acuña ha sido ministro de Educación de la ciudad durante casi siete años y, como resultado, ya ha desarrollado una piel bastante dura. Y lo necesita ahora, mientras abundan las críticas: el ministro de Educación, Jaime Persic, comparó la prohibición con la dictadura de Franco en España, cuando se obligaba a los zurdos a escribir con la mano derecha en las escuelas. El gobierno de la ciudad recibió cinco casos de organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, el político de 47 años se pregunta: “¿Cómo pueden hacer esto tantos niños y niñas que no saben leer ni entender un texto? Espero que el lenguaje inclusivo pueda ayudar a alguien que está aprendiendo en este momento. Leen y escriben”. confusamente porque no pueden pronunciar muchas palabras”.

“Aunque parte de la comunidad no lo aceptó, recibimos mucho apoyo” – Soledad Aguna

Acuña tiene un gran apoyo. La Real Academia Española, abreviada RAE, que ha sido responsable de preservar el idioma español desde su fundación en 1713, calificó la gramática masculina común en español como “bien establecida” y que “no tiene discriminación de género”. .

Corona causa gran retroceso en la enseñanza en Argentina

Pero el Ministro de Educación está particularmente motivado por una cosa: “Corona ha causado heridas en la educación. Las Naciones Unidas no en vano hablan de una tragedia para esta generación. Dos años después de la epidemia, la educación debe ser una prioridad. No hay duda al respecto. En el centro de nuestras decisiones están los estudiantes y su tema “.

De hecho, las escuelas argentinas tuvieron uno de los cierres escolares más prolongados del mundo, con una duración de varios meses. En las pruebas académicas estandarizadas, 7.000 estudiantes de secundaria no lograron ni el 20 por ciento de los ejercicios de la prueba de idioma.

Soledad Acuña cree absolutamente que tomó la decisión correcta: “Se trata de lo que los maestros enseñan en las aulas, que no hay reglas, no hay barreras para que los niños y niñas hablen entre ellos. Los que critican la decisión, creo, lo hacen”. por ignorancia”.

La lucha de los maestros de base

Frases como estas realmente vuelven loca a Andrea Boehs, porque ciertamente no puedes acusarla de ignorancia. El hombre de 40 años es psicólogo social, activo en el sindicato de docentes Ademis, pero sobre todo un maestro de escuela primaria de corazón, y por lo tanto se siente obligado a apoyar la resolución. Según ellos, una prohibición práctica del lenguaje sensible al género en el aula da como resultado que los tecnólogos:

“Como docentes, tenemos la obligación de enseñar de una manera que cause el menor daño posible a los grupos involucrados. Los usuarios de un lenguaje inclusivo pueden identificarse con el idioma y ya no sentirse excluidos”, dice Bohs, “Es una forma. Ya sea adultos, jóvenes, niños, para invisibilizar a las personas. Violencia y Discriminación”.

"¿Cómo puedo hablar con mis alumnos si no pueden encontrarse a través de mi idioma?" -Andrea Bohs

El gobierno de la ciudad amenazó con medidas disciplinarias a los maestros que no cumplieron con las pautas. Según el sindicato, nadie ha sido sancionado hasta el momento. Bohs también está amargado después de enterarse de la decisión de los medios. Como siempre en los últimos 15 años, dice:

“Esta resolución es un ataque al magisterio. Y es un ataque a una persona que se atreve a decir cómo siente y cómo ve las cosas. Es contra los adultos, jóvenes y niños y contra el derecho a tener una identidad. todo.”

Bohs no quería dejar que se mantuviera el argumento sobre los malos resultados en las pruebas estandarizadas. ¿La culpa es realmente del uso de un lenguaje inclusivo, no de los escasos recursos para la educación, de las pésimas escuelas públicas o de la pésima comida en el comedor escolar? Su pedido: “Debe retirar la resolución y en su lugar aumentar el presupuesto de educación que se ha ido reduciendo cada año en Buenos Aires durante los últimos diez años”.

Kulturkampf y tolerancia en lugar de diálogo

Las emociones se disparan cuando se trata de un lenguaje apropiado para el género en Argentina. Al igual que con el tema del aborto, que llevó a la gente a las calles durante meses, los dos bandos eran más o menos irreconciliables. Una especie de guerra cultural, pero para Dario Alvarez Claire solo puede haber una solución.

“No debe ser que gane uno u otro. Hay que encontrar algún tipo de equilibrio que acepte que no todo el mundo funciona de la misma manera. No es así: las personas que usan un lenguaje inclusivo son progresistas, y las personas que usan un lenguaje inclusivo son anticuados. O al revés: unos hablan así porque está de moda, y otros lo hacen bien”. En la Argentina de hoy tenemos que tener un debate completamente diferente: la intolerancia, la dificultad para el diálogo y la palabrería. .”

Álvarez Clar es fundador y director de la red educativa “Red Educativa Itinere”, se desempeña como docente y tiene una amplia experiencia como director de escuela. También critica la decisión del gobierno de la ciudad, que le ha hecho la vida difícil: la prohibición virtual del lenguaje inclusivo no ha logrado nada y es muy difícil de mantener.

“Por otro lado, recomendar tiene un lenguaje completamente diferente. Siempre depende del contexto, y en algunas áreas el lenguaje inclusivo no es muy significativo. Pero las escuelas tienen una gran ventaja: los maestros conocen su clase y pueden encontrar de forma independiente una manera de comunicarse con todos los alumnos e integrarlos sin discriminar a nadie. .

La realidad ya ha superado al lenguaje

Argentina es esencialmente pionera en América Latina en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI. En 2012, el gobierno aprobó una ley que permite a las personas cambiar su género oficial sin consultar primero a un médico. En un año, las personas transgénero deben representar el 1 por ciento de todos los puestos de la administración pública. Un hijo del presidente Alberto Fernández se identifica abiertamente como no binario. Experto en educación dice que la resolución 2566/2022 hace tiempo que se ha superado con la realidad.

“Oculta una realidad que ya existe. No solo es necesario un lenguaje inclusivo, sino que no puede esperar a que se use la luz verde. La realidad es que las academias de idiomas a menudo permiten que el lenguaje se use años después de que ya está establecido. Puedes ‘ siempre espera la palabra en el diccionario”.