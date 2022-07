Adventure Academia: The Rift Continent saldrá al oeste a finales de este año – The Tower

En unas pocas semanas El ocho de septiembreParece Academia de aventuras: el continente dividido en Japón para playstation 4, interruptor de nintendo Y la computadora. Hasta ahora no ha estado claro si habrá una versión occidental del juego de rol estratégico y cuándo (informenos) – Y Publisher ahora responde esa pregunta PQube respuesta corta. Adventure Academy: Shattered Continent aún está por llegar este año ¡También en este país en las plataformas mencionadas al principio! Sin embargo, aún no hay una fecha de lanzamiento específica.

El contenido de sitios web externos no se descargará ni mostrará automáticamente sin su consentimiento. Mostrar todo el contenido externo Al activar el contenido externo, acepta la transferencia de datos personales a plataformas de terceros. Hemos proporcionado más información al respecto en nuestra declaración de protección de datos.

Adventure Academia: The Fractured Continent está ambientado en el mundo de Class of Heroes y cuenta la historia de Alex, cuyo padre, el director de la escuela, ha desaparecido. Todo esto no sería tan malo si el Continente de Piedra no estuviera actualmente atrapado en una crisis oscura que genera monstruos peligrosos y convierte gradualmente la masa de tierra en un laberinto. Vas con tus amigos de la escuela a rescatar al padre desaparecido.

¿Esperabas tales noticias?