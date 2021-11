Ahora se distribuye una interfaz de usuario 4 basada en Android 12

Samsung ahora ha completado el nuevo sistema operativo One UI 4, que se basa en Android 12, después de una larga fase beta y comenzó a distribuirlo. Las innovaciones se relacionan principalmente con la personalización visual y una mejor visión general de la seguridad. Una UI 4 recibirá más de 25 teléfonos inteligentes Galaxy y al menos dos tabletas.

Samsung distribuye la nueva interfaz One UI 4

La fase beta del nuevo sistema operativo móvil de Samsung llamado One UI 4, que se basa en Android 12, comenzó en el verano. Esta fase beta ya ha terminado, por lo que Samsung ha podido sintonizarnos. La base de computadoras ahora está reportando Que Samsung ha comenzado a distribuir One UI 4. Comienza con la serie superior actual, los teléfonos inteligentes Galaxy S21. Samsung también ofrecerá varios otros teléfonos inteligentes y tabletas con One UI 4 a los usuarios que acepten la oferta de actualización y deseen instalar el nuevo sistema operativo. Si ha pasado por alto información sobre la próxima actualización o la información no aparece automáticamente, también puede buscar actualizaciones de software manualmente en las opciones del sistema. Los teléfonos inteligentes de la serie Galaxy S10 también están incluidos, pero también hay algunos modelos A que recibirán la actualización. La siguiente lista muestra los teléfonos inteligentes para los que Samsung ya ha confirmado la opción de actualizar One UI 4 oficialmente, con el hardware saliendo gradualmente: dos de los dispositivos son tabletas:

Galaxy S21 y S21 + y S21 Ultra

Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra y S20 FE

Galaxy S10e, S10, S10 5G, S10 +

Galaxy Note 20 Ultra, Note 20

Galaxy Note 10, Note 10+

Galaxy Fold, Z Fold 2, Z Fold 3

Galaxy Z Flip, Z Flip 5G y Z Flip 3

Galaxy A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A72, A82 5G

Galaxy Tab S7, Tab S7 +

Al igual que con Android 12, una de las nuevas características debería ser una mejor personalización, que con One UI 4 también incluye paletas de colores y diseños para cosas como menús, íconos, etc. También hay mejoras en las herramientas que deberían simplificar la personalización. Para mayor privacidad, hay más información general para ver qué aplicaciones pueden acceder a ciertas configuraciones más rápidamente. Por cierto, también hay un nuevo software para algunos relojes inteligentes Galaxy antiguos, porque Samsung también distribuye actualizaciones del sistema operativo Tizen para estos relojes inteligentes.

