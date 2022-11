‘Ahora todos van por su propio camino’: Stefan Murus y Anna Karina Wojciech oficializaron la clase

La fábrica de rumores sobre Anna Karina Wojczak y Stefan Mross se ha estado gestando durante semanas. Ahora la exitosa pareja se expresa por primera vez, anunciando su separación a través de una conmovedora publicación de Instagram.

MÚNICH – Rumores de una crisis matrimonial circulan desde hace varias semanas Esteban Murs Y las grandes olas de Anna Karina Wojczak. Ahora la exitosa pareja habla por primera vez y confirma los mayores temores de sus fans.

En una publicación conjunta de Instagram, Stefan Mross y. Ana Karina Wojczak Por primera vez sobre la especulación que se acumula en Internet. “La vida ha tenido tantos desafíos para nosotros últimamente, tantos. Si alguien puede decir ‘para bien o para mal’ somos nosotros. Tuvimos un tiempo tan loco y hermoso, nos abrimos paso a través de tantas tormentas y todavía podemos mirarnos los unos a los otros”. ojos amorosamente”, anunció la pareja.

Tal y como confirmaron públicamente Stefan Murus y Anna Karina Wojczak hace semanas, llevan bastante tiempo experimentando problemas matrimoniales. También se difundieron malos rumores de trampas. Ahora la pareja anuncia oficialmente la separación: “Almas gemelas y todos ahora van por su propio camino”, según la publicación de Instagram.

Stefan Murus y Anna Karina Wojczak: Su historia de amor comenzó con la canción Siempre domingo.

En junio de 2016, Anna-Carina Woitschack fue invitada en Always Sunday y entrevistó a Stefan Murs. Cuatro meses después, los dos se reencontraron en una fiesta. “Empezamos a hablar, y no hemos parado hasta el día de hoy”, dijo una vez Stefan Murs. Desde entonces, Anna Karina Wojczak y Stefan Mross han sido considerados la pareja soñadora de Schlager. Siguió el sermón en noviembre de 2019 frente a una audiencia de millones en el programa de televisión ‘The Advent Festival of 100,000 Lights’. La boda de ensueño también se llevó a cabo en una transmisión en vivo. Con Florian Silberisen como padrino, Anna Karina Wojczak y Stefan Murus se casaron el 6 de junio de 2020 en ARD “Schlagerlovestory”. El 11 de noviembre de 2022, la pareja confirmó los rumores que nadie quería creer: ahora van por caminos separados.