¡Aldi abre tienda de descuentos el domingo! Los clientes no pueden esperar

La mega tienda de descuentos Aldi es la primera dirección para muchas personas cuando se trata de compras diarias. Al fin y al cabo, Aldi no sólo tiene una amplia gama de productos, sino también, normalmente, los precios más baratos.

De este modo, el minorista satisface casi todos los deseos del cliente, excepto que no abre todos los días. Sin embargo, eso podría cambiar pronto.

La sucursal de Aldi también abre los domingos.

¿Quién no lo sabe? Especialmente los domingos o días festivos, a menudo me vienen a la mente las mejores ideas, por ejemplo, hornear un delicioso pastel o preparar espontáneamente un festín en la mesa. Sólo es una estupidez si faltan los ingredientes adecuados, porque en un día como este no es posible realizar una compra rápida en Aldi.

Al parecer, la propia empresa de descuentos también ve el problema y en el futuro le gustaría realizar rebajas los domingos y días festivos al menos en una ciudad. Como informa el diario “Volksstimme”, la empresa tiene previsto abrir este año un local los domingos.

Se trata concretamente de la sucursal de Aldi en la estación principal de Magdeburgo, porque al propietario del descuento le vendría bien un truco allí. Si bien la Ley de Apertura de Comercios prohíbe la apertura de supermercados los domingos y días festivos, las zonas de las estaciones de tren quedan excluidas.

La nueva sucursal en el antiguo mostrador del Travel Center de Magdeburgo abrirá próximamente los domingos. El portavoz de Aldi, Denis Buczek, anunció: “Nuestro objetivo es abrir en el tercer trimestre de este año”. Para su uso debe ser autorizado por la ciudad de Magdeburgo.

Aldi en Magdeburgo estará abierto de lunes a sábado de 7 a 21 horas y los domingos de 8 a 20 horas. Sin embargo, todavía existe un pequeño problema para los clientes: los domingos no se ofrecen artículos promocionales que cambian semanalmente. Además, los clientes pueden elegir entre alrededor de 1.860 productos de la gama estándar.