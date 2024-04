Alemania y Estados Unidos están en lados opuestos y Kiev está furiosa.

Página principal Política

Aún no está claro cuándo Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. Alemania y Estados Unidos dudan del llamado a unirse.

Kyiv – desde el brote guerra de ucrania Los aliados occidentales aseguraron a Ucrania su pleno apoyo. Esto también incluye la inclusión en La Unión Europea Y a la OTAN. En diciembre de 2023, la Unión Europea decidió iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania. Sin embargo, la OTAN aún no ha ido más allá de sus promesas. Alemania y Estados Unidos en particular están ralentizando su aceptación en la alianza militar.

La inminente adhesión de Ucrania a la OTAN: Alemania y Estados Unidos dudan

En el 75º aniversario de la fundación de la OTAN Está previsto celebrar una cumbre en Washington en julio. Ahora está claro que la OTAN no extenderá a Ucrania una invitación formal para unirse a la OTAN, como lo hizo Los New York Times mencionado. El año pasado, Alemania y Estados Unidos suspendieron la cumbre de la OTAN en Vilnius. Esta decisión provoca descontento en Ucrania.

Y añadió: “El formato de la invitación fue propuesto por la propia Ucrania como garantía legal para unirse a la OTAN. Está en la agenda. Ciertamente todos los aliados excepto dos apoyan esta decisión”. Pravda ucranianaLa primera es Stefanyshina, viceprimera ministra y ministra de Integración Europea de Ucrania. Stefanyshina también cree que Alemania y Estados Unidos critican la invitación de Ucrania a la OTAN porque será una decisión real y ya no serán simples palabras.

Alemania y Estados Unidos ponen fin a la adhesión de Ucrania – OTAN: “Ucrania se convertirá en miembro”

Sin embargo, la OTAN aseguró a Ucrania en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas que se convertiría en miembro de la OTAN. “Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. Nuestro objetivo en la cumbre es ayudar a tender un puente con esa membresía”, afirmó el jueves (4 de abril) el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al que también está seguro el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ucrania, y añadió: “Los aliados han dejado claro que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y debemos garantizar que sea algo con lo que nos comprometamos”. Sin embargo, el momento sigue sin estar claro.

Las sospechas germano-estadounidenses pueden deberse al hecho de que Ucrania se encuentra en una guerra en curso. Además, no se intenta ninguna provocación. desde Rusia Evitar esto para que la guerra no se extienda. Los miembros de la OTAN están buscando soluciones alternativas para ayudar a Ucrania. Pero otras formas de apoyo, como la coordinación de la ayuda militar o la financiación y entrenamiento de las fuerzas armadas de Ucrania, también han generado preocupación. Los New York Times El escribe.

¿Está la OTAN planeando poner fin a la guerra en Ucrania? – Posible escenario para Ucrania

Sin embargo, puede haber otras razones detrás de esta vacilación. Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 podrían tener un impacto importante en la guerra en Ucrania. Él debería Donald Trump Si gana las elecciones, será posible un cambio radical en el curso de la guerra. Trump ya ha declarado en el pasado que pondría fin rápidamente a la guerra si volviera a ser presidente de Estados Unidos. También existe la amenaza de abandonar la alianza militar.

Por lo tanto, la OTAN debe preparar un “Plan B”, que puede implicar entregar el control del territorio ucraniano a Rusia. A cambio, Ucrania recupera su seguridad y se une a la OTAN. Es sólo una de las muchas soluciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Mientras los países de la OTAN no estén de acuerdo sobre cuándo debería unirse Ucrania, Ucrania tendrá que esperar. La aceptación de un nuevo socio en la alianza sólo puede realizarse por consenso de los socios de la OTAN. (desbloquear)