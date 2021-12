Alerta de corona en HadeB-Melissa y Philipp: hijo en el hospital

Melissa y Philip de Wedding at First Sight están preocupados por su hijo. A pesar de la prueba de aura negativa, no quería mejorar.

Hamburgo – lejos Alerta de corona para Melissa (28) y Philip (34) deBoda a primera vistaMuestra a la pareja y al joven hijo con el que se reunió ‘Mucki’ Coronavirus Infectado, ¡también lo está la familia ahora!

Melissa (28) muestra los resultados de las pruebas corona en Instagram: siguen siendo positivos. © Montaje fotográfico: Instagram / melissa_aufdenerstenblick

Hace unos días, Felipe estaba despierto. Instagram a su comunidad con noticias inquietantes: él y el pequeño “Mucki” se tienen Corona infectada – Poco tiempo después, arrestaron a su esposa Melissa. Mientras tanto, el jefe de familia pudo haber sobrevivido a lo peor y, al igual que su hijo, pudo esperar una prueba negativa, declaró Melissa en su historia. Solo la joven madre permanece positiva. “Todos lo estamos haciendo relativamente bien de nuevo”, enfatizó. El sábado, la joven de 28 años volvió a hablar con sus seguidores, desde el automóvil estacionado frente al hospital. La razón: su hijo simplemente no quiere mejorar a pesar de la prueba negativa. “Le pediremos al pediatra que lo revise nuevamente”, dijo la madre preocupada. “Los medicamentos que le damos no están funcionando”. Promesa y Estrellas

Debido a la prueba positiva, a Melissa no se le permitió acompañar a su hijo al hospital, pero tuvo que esperar en el automóvil para obtener los resultados. "Luego vamos directo a casa, abrimos la máscara, subimos las escaleras, cerramos la puerta, no hay otra manera".

Aunque Melissa sabía que su hijo ya estaba infectado con el virus, no quería privar a “Mucki” de la cercanía con la madre. “Por supuesto que ahora puedo decir, solo usaré una máscara a partir de hoy y Philip se ocupará de ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero no quiero molestar a mi hijo, que está tan apegado a mí, y mucho menos privarlo. de su amada mamá “, escribió en Instagram. Ahora necesita a su madre. Ojalá el pequeño se mejore pronto.