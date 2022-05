Alexander Zverev descontento con la planificación de los organizadores del Abierto de Francia: “El torneo debería hacer un mejor trabajo”

La cancha Philippe-Chatrier es la joya de la corona de las instalaciones del Campeonato de Roland-Garros.

Más de 15.000 personas llenan las gradas cuando se llevan a cabo los partidos más importantes del Abierto de Francia, a veces durante el día, a veces en la llamada velada, a veces al aire libre, a veces con el techo cerrado.

Alexander Zverev no ha notado mucho de esto durante el torneo hasta ahora. Los organizadores jugaron solo uno de sus cuatro partidos en la cancha principal, y en la sesión vespertina el nombre de Zverev ni siquiera aparecía en el programa. Uno podría pensar que esto es trivial, pero no lo es.

El juego en el chat es “completamente diferente” que en otros estadios. “Es como venir a otro continente”, dijo Zverev en la conferencia de prensa posterior a la Segunda Guerra Mundial. 7:6 (13:11), 7:5, 6:3 contra Barnaby Zapata Mirales . De hecho, las dimensiones del campo, el viento, las condiciones atmosféricas y de luz son claramente diferentes de los otros campos de la instalación.

Zverev: “Alcaraz siempre se sintió en el Chatrier”

No hay problema para los profesionales, siempre que todos los mejores jugadores aparezcan en el chat la misma cantidad de veces y los turnos de noche se distribuyan de manera justa. Entonces es comprensible cuando Zverev dice que ese no es el caso. “Carlos Alcaraz siente que está jugando todos los partidos en el chat”, dijo Hamburger. “Él es la nueva estrella, la nueva cara del tenis, y también es bueno ver algo nuevo”.

Alguien piensa que Zverev siguió los elogios con un pero: “En nuestra mitad, quién juega cuando debería estar más dividido. Tiene un partido nocturno por segunda vez consecutiva y supongo que pasado mañana por tercera vez así es como viene”. .”

No del todo justo, porque “todavía no he jugado un partido de la noche”, dijo el hamburgués, y concluyó que era “obvio” en qué dirección iban las cosas y quién quería que fuera el torneo. Para mí es una pena, porque he jugado mucho aquí, estoy en el tercer puesto del mundo. Claro, todavía no he ganado un torneo de Grand Slam, pero diré que no soy un mal jugador”, dijo Zverev.

Zverev: “El torneo debería hacer un mejor trabajo”

Está totalmente bien para él que Rafa y Novak obtengan lo que quieren. Pero ahora hay un nuevo jugador joven que está recibiendo mucha atención. Realmente, porque es un gran talento. Pero tengo la sensación de que los otros jugadores están siendo dejados de lado. un poco No se trata de mí, se trata de los demás “.

La crítica no va dirigida al karaz, sino al diseño del plan de juego. “No hay absolutamente nada contra él. Solo creo que el torneo debería hacer un mejor trabajo”, confirmó Zverev, quien lo hizo tan bien hace tres semanas. La final del Masters de Madrid queda clara con 3:6, 1:6 ante Alcaraz Perdió.

Entiende que el joven de 19 años es actualmente “la nueva cara del tenis”, continuó Zverev en una entrevista exclusiva con Eurosport: “Pero tenemos a Rafa y Novak en la mitad de nosotros y los envían a otro lugar para que alguien más juegue”. En la cancha central, y lo he hecho varias veces”.

Deseos de depósito? Zverev “se rindió”

Pero, ¿qué opciones tiene Zverev en París para confirmar sus deseos?

Puede depositarlo en el torneo, dice Novak Djokovic. “Renuncié a eso hace mucho tiempo”, negó Zverev. “Diré que quiero jugar durante el día, pero no creo que eso se note. Pero eso también, que yo sepa, Rafa dijo que ya no quiere jugar por la noche. Está claro”. que sus deseos serán cumplidos. Pero eso está bien y no es un problema para mí”.

Sin embargo, Zverev tiene un deseo por el organizador del torneo, que no debería ser demasiado difícil de cumplir. Sería genial “si también pudieras contactarme un poco”. ¿Él cree en eso? “Tal vez no lo hagas”.

