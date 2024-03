Algunas medidas pueden ser particularmente útiles

24vita Enfermedades

Si tienes hígado graso, dale un descanso al órgano. De esta forma podrá regenerarse y recuperar su salud nuevamente.

El llamado hígado graso se produce cuando… Hospital Universitario de Zúrich Más del 50 por ciento de las células del hígado se ven afectadas por depósitos de grasa o el contenido de grasa del hígado supera más del diez por ciento del peso total. Sus razones se pueden descubrir en voz alta. NDR en línea Principalmente en el estilo de vida moderno. La nutrición en particular juega un papel importante. Para que el órgano se regenere o para prevenir la enfermedad del hígado graso, los expertos recomiendan hacer pausas en la alimentación y así darle un periodo de descanso al hígado.

Hígado graso: los períodos para comer pueden ayudar a rejuvenecer los órganos

La dieta juega un papel importante en el tratamiento de la enfermedad del hígado graso. © Zoonar.com/magicmine/IMAGO

Si come muchas comidas pequeñas a lo largo del día, puede abrumar su hígado. Por lo tanto, es mejor permitir que el sistema se recupere durante un período más largo entre comidas tomando descansos entre comidas para combatir la enfermedad del hígado graso. Para que el hígado descanse se deben considerar los siguientes puntos:

Haga sólo tres comidas al día y lo mejor es hacer un descanso de cinco horas entre comidas. Para ello, evite los snacks y snacks.

Si sufres de antojos durante los descansos, no sacies tu apetito con comida, sino bebe un gran vaso de agua. Las sustancias amargas en forma de gotas amargas o té de ajenjo también pueden ayudarte a superar los antojos.

Coma según el principio del ayuno intermitente si desea aliviar la tensión en el hígado. Con esta dieta, usted come solo dos comidas al día y luego toma un descanso de 16 horas. Alternativamente, también puedes hacer un ayuno calórico (comer sólo 800 calorías por día, en dos días de descanso por semana).

Come un día de avena una vez a la semana. La avena solo se puede comer con una guarnición ligeramente aromatizada por la mañana, el almuerzo y la noche. De esta forma se puede revertir la degeneración grasa del órgano.

