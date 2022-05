Algunos azúcares son perjudiciales para el hígado

La enfermedad del hígado graso va en aumento, con graves consecuencias como el cáncer y la insuficiencia hepática. Las personas que no tocan una gota también se ven afectadas. Este tipo de hígado graso no tiene nada que ver con el alcohol.

DrEl hígado es excepcionalmente capaz de sufrir. Incluso puede soportar los depósitos de grasa y la inflamación evidente durante años sin quejarse. Esto corre el riesgo de que el daño se manifieste solo cuando es irreparable. Si la esteatosis se desarrolla sin impedimentos, las células hepáticas afectadas se inflaman y se marchitan hasta convertirse en tejido cicatricial con el tiempo. A medida que avanza la cicatrización o cirrosis del hígado, aumenta la posibilidad de complicaciones como insuficiencia hepática y cáncer de hígado.

Es alarmante que la frecuencia de bebidas no alcohólicas -no excesivas consumo de alcohol La enfermedad del hígado graso ha estado aumentando dramáticamente durante algún tiempo. Ahora, una de cada tres personas en Alemania sufre este trastorno, que se basa principalmente en un estilo de vida poco saludable con una dieta alta en calorías y poca actividad física. Sin embargo, como han advertido muchas sociedades médicas en un documento de posición, el cuadro clínico del hígado graso está muy subestimado. Puede dañar no solo el hígado, sino también otros sistemas de órganos.