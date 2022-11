Algunos se quedan a ‘luchar’: Estas estrellas le dan la espalda a Twitter

Después de hacerse cargo de Twitter, Elon Musk quiere darle la vuelta al servicio de SMS. Al mismo tiempo, los insultos racistas van en aumento en la plataforma. Algunas estrellas han tenido suficiente y se despidieron de Twitter. Otros solo piensan en ello.

Los primeros cambios no tardaron en aparecer después de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk la semana pasada. El empresario nombró directores ejecutivos y se autodenominó “Twit President”. También existe un temor creciente entre muchos de que el discurso de odio y otros contenidos inapropiados se permitan aún más en la plataforma.

Por ejemplo, el “Washington Post” informó recientemente sobre el descubrimiento de un nuevo instituto de investigación de infecciones. El grupo, que analiza millones de mensajes en las redes sociales, descubrió que el uso de la palabra N en Twitter aumentó casi un 500 por ciento en las primeras 12 horas posteriores a la adquisición de Musk. El jefe de Tesla agregó combustible al fuego al declarar que “la comedia ahora es legal en Twitter”. Para algunas celebridades, esto parece ser algo muy bueno: se despidieron de los SMS.

Por ejemplo, Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy, escribió el sábado por la mañana: “No me quedaré aquí por nada de los planes de Elon. Adiós”.

El actor Alex Winter, el productor estadounidense Ken Olin y el modelo Brian Kopelman se han sumado a la protesta. Winter volvió a publicar el comentario del comediante Musk en Instagram con la leyenda “RIP Twitter”. Koppelmann publicó una captura de pantalla en Instagram que lo muestra eliminando la aplicación de Twitter. “Hola a todos. Estoy fuera. Sin condena”, explicó Olin.

La cantautora Sarah Bareilles tuiteó: “Está bien. Twitter ha sido divertido. Me voy. Nos vemos en otras plataformas. Lo siento, eso no es para mí”.

El cantante Toni Braxton tuiteó: “Me ha sorprendido y horrorizado parte de la ‘libertad de expresión’ que he visto en esta plataforma desde que se hizo cargo. El discurso de odio disfrazado de ‘libertad de expresión’ es inaceptable; por lo tanto, elegí para evitar Twitter”.

Estas estrellas quieren quedarse

Pero también hay estrellas a las que les gustaría quedarse en el podio. “No me iré a ninguna parte”, dijo la estrella de “Star Trek”, George Takei. Necesitas otras voces y él no rehuyó “luchar”.

El actor Josh Gad ha compartido que está considerando dejar la aplicación. “Se está produciendo un gran éxodo en esta plataforma. No estoy seguro de si me quedaré o no”. Por ahora tiende a quedarse. Pero el discurso de odio no es a lo que se suscribió en la plataforma.

Hace unos días, Elon Musk anunció que Twitter “crearía un panel de contenido” en el que estarían representadas “opiniones muy diferentes”. También afirmó que previo a esta reunión del comité “no se tomarán decisiones importantes sobre el contenido ni los recuentos” que han sido suspendidos.

Musk quiere cobrar una tarifa por la verificación

Otro cambio que debería estar pendiente: Musk quiere que le paguen por verificar usuarios. Hasta ahora, el tick azul, que garantiza la autenticidad de los perfiles, ha sido gratuito. Pero pronto, la marca de verificación solo estará disponible para los clientes con una suscripción “Twitter Blue”; actualmente cuesta $ 4.99. Pero el precio pronto subirá a 19,99 dólares al mes, según el blog de tecnología The Verge, citando una fuente no identificada.

El escritor de suspenso Stephen King es muy crítico con esto. “¿20 dólares al mes para mantener mi marca azul? Deberían pagarme”, escribió el hombre de 75 años. Si eso se da, se irá.