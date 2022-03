Aliento de lo salvaje después

a La Leyenda de Zelda: Aliento de lo Salvaje-Fan ha hecho un gran esfuerzo para traer Hyrule a Artesanía de Maine Reconstruye, comenzando con la Gran Meseta, donde te despiertas como Link y aprendes sobre los primeros santuarios y enemigos. El área de tutoriales de Breath of the Wild es un buen punto de partida para un gran proyecto de Minecraft.

¿Qué no hemos visto ya en Minecraft? Después de todo, hay jugadores Recrea ciudades enteras como Nueva York. Pero también hay muchas modificaciones. Convierte Minecraft en una especie de “The Walking Dead”.. En cierto modo, parece que inspirar a los jugadores no tiene límites.

El próximo “Megabau” proviene del usuario de Reddit “lg_cuber”, también conocido como gracias, quien compartió fotos de su trabajo anterior en Reddit, donde recrea los familiares paisajes de la Gran Meseta de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch, Nintendo Wii U). El Templo del Tiempo, la Torre Sheikha local e incluso los diversos santuarios dispersos por la meseta se pueden ver claramente. Esto debería ser solo el comienzo.

Los jugadores de Minecraft quieren recrear completamente Hyrule de Breath of the Wild

Con el tiempo, lg_cuber tiene la intención de recrear todo Hyrule en el mundo de bloques en Minecraft. Sin grandes palabras: ¡un proyecto poderoso! Ya recibió muchos elogios de otros usuarios de Reddit en Great Plateau, lo que definitivamente es una buena razón para continuar. Si bien es comprensible que sea cauteloso al recrear los interiores de los 120 santuarios, lg_cuber ha confirmado a los comentaristas de Reddit que tiene la intención de recrear todos los Gigantes y el Castillo de Hyrule.

Un juego, muchos proyectos

Minecraft es un juego para este tipo de proyectos. Pero es difícil imaginar el “tiempo de trabajo” que hay detrás, así que no me sorprendería que durante muchos años no nos enteráramos de que el proyecto estaba “terminado”. Ciertamente, los santuarios se pueden construir bien bajo tierra, pero ciertamente no querrás subestimar este proyecto.

Artesanía de Maine Disponible para casi todas las plataformas. La Leyenda de Zelda: Aliento de lo Salvaje Fue lanzado el 3 de marzo de 2017 para Nintendo Switch (como título de lanzamiento) y Nintendo Wii U. A. Anuncio del “Sucesor Espiritual” para 2022aunque muchos ya creen que esto no sucederá en el corto plazo.