“Aliento del diablo largo” con Thiel y Bauern – SWR3

A menudo divertidas, escenas del crimen del equipo de Monster Thiel y Bauerne. Esta vez hay la mezcla perfecta de humor seco y un caso criminal serio, dice Michael Haas, auditor de escena del crimen de SWR3.

Feliz cumpleaños: Tatort Team Monster cumple 20 años

“¡Bueno, te ves bastante peludo otra vez!” El patólogo forense Boerne le da la bienvenida al comisionado Thiel desde arriba. como siempre. Me di cuenta de inmediato de que después de tantas escenas del crimen en Münster, ya no me sentía como pura payasada. De hecho, no hay rastro de él en esta escena del crimen. Pero esto debería llegar pronto. Nos encontramos con el inspector Till llorando, porque su padre está gravemente enfermo en la clínica universitaria. Parece serio. Es por eso que Thiel bebe en algunos bares de hoteles por la noche. Y no sé nada a la mañana siguiente. Ni siquiera donde paró el taxi de su padre.

Solo hay una cosa que puede descartar con seguridad. No quiere ponerse borracho al volante. Mientras buscaban el taxi, Boerne y Thiel caen accidentalmente en un caso de asesinato. El cuerpo de un hombre fue encontrado en el bosque. Pero nada es al azar.

Thiel se convierte en el principal sospechoso en un caso de asesinato

Hay una conexión entre los dos: Thiel había condenado al hombre por asesinato hace muchos años y lo había puesto en prisión. Es precisamente por esta asociación que el comisario Till de repente se convierte en el principal sospechoso, pero no puede recordar nada debido a su viaje en el bar del hotel. Ahora las pruebas se acumulan en su contra.

Qué bueno es si tienes un “ffff…” en ese caso como dice Till en la película. Significa Boerne, pero no se le puede llamar “amigo”. aún no. Sin embargo, después de la investigación oficial, Boerne comenzó en secreto su propia investigación para ayudar a Thiel a salir del apuro.

Hombres de verdad: ¿amistad o solo colegas?

Esto conduce a un fascinante caso criminal. El inspector como sospechoso investigando su caso con “Fffff…” no es nada nuevo, pero me divertía y miraba con una sonrisa perpetua. Porque no solo se cuentan tonterías, sino también una historia seria que se juega muy en serio. ¡Bravo, gran logro!

resumen de la escena del crimen “Aliento del diablo largo”

La buena historia y el humor informal hacen que las escenas del crimen sean entretenidas. Después de aproximadamente la mitad, cree que resolvió el problema usted mismo, ¡pero piense! Aparecen nuevas pistas con el tiempo. y sentimientos Definitivamente “ffffff” – amistoso. Un caso interesante, un sentido del humor adecuado y una cosa más para el corazón: todos se quieren de alguna manera. ¡La combinación perfecta! ¡Cinco de cada cinco son alces!