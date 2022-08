Alpha Lithium anuncia el primer recurso para Dolar Salar en Argentina, Swiss Resource Capital AG, comunicado de prensa

2

Alpha Lithium Corporation (TSX.V: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) (“Alpha” o la “Compañía” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha- litio -corp/) se complace en anunciar una estimación inicial de recursos de litio (“Li”) y potasio (“K”) para su proyecto de salmuera Dolelar en la provincia de Salta, Argentina. En las estimaciones de recursos que se presentan en la Tabla 1 a continuación, 2 119 000 toneladas de equivalentes de carbonato de litio indicados y 1 158 000 toneladas de equivalentes de carbonato de litio inferidos (“LiCO“) (“LCE”) la estimación de recursos incluye 7.387.000 toneladas de equivalentes de potasio (“KCl”) del grado indicado y otras 4.786.000 toneladas de KCI inferido.

La empresa no incluye ninguno de sus activos Hombre Muerto en esta estimación de recursos.

Esta evidencia se describe como “preliminar” por varias razones (ver a continuación), y Montgomery & Associates (“M&A”), que preparó la evaluación de evidencia independiente, señaló que es probable que se agregue evidencia adicional en el futuro:

Solo 9.000 (33%) de las 27.500 ha han sido censadas,

Los resultados de dos pozos que fueron perforados, completados, sometidos a pruebas de flujo y muestreados no están a la vista; Sin embargo, aún no se han recibido los resultados del laboratorio.

M&A recomendó más perforaciones para desarrollar recursos adicionales y aumentar las concentraciones de litio,

Se utilizaron leyes de litio más bajas en dos perforaciones, lo que redujo la concentración promedio general de litio a la espera de los resultados de una evaluación final de laboratorio.

Brad Nichol, presidente y director ejecutivo de Alpha, comentó: “Estamos muy complacidos de que nuestros consultores hidrológicos hayan brindado una sólida estimación de recursos que cumple con NI 43-101. Esperamos expandir este recurso a través de (i) perforación profunda, (ii) perforación lateral ya que todavía tenemos que perforar en cualquier lugar cerca de los niveles salares, y (iii) mejorar nuestra comprensión de la hidrodinámica salar a través de leyes de litio más altas, lo que creemos aumentará nuestras reservas de efectivo en más de $ 45 millones y llevará a Dolilar al siguiente nivel, con el empresa ahora sólida, aunque en sus primeras etapas, al cerrar la financiación del acuerdo adquirido recientemente.

La evaluación de recursos se preparó de acuerdo con las pautas del Instrumento Nacional 43-101 y utiliza métodos de mejores prácticas específicos para salmueras, incluido el uso de técnicas de muestreo que brindan química dependiente de la profundidad y mediciones útiles de porosidad (drenaje). La evaluación de la evidencia fue completada por Michael Roscoe, M.Sc., CPG, una persona calificada independiente de la firma internacional de hidrología EL Montgomery & Associates.

A partir de los resultados del modelo de Baker dependiente de la profundidad, el recurso se define sobre un área de 90,58 km2. Además, se tomaron muestras de salmuera durante pruebas de bombeo a corto plazo y de pozos de flujo natural. El recurso indicado e inferido se obtuvo perforando hasta una profundidad de 400 metros sin llegar a la roca madre. Se utilizaron estudios geofísicos para determinar la ubicación y la profundidad prospectiva de todas las perforaciones, pero también para determinar el potencial de mayores leyes en profundidad y valores de agua dulce, y para expandir el recurso inferido para su uso en perforaciones futuras a mayores profundidades y profundidades. Se pueden agregar más estimaciones de recursos. En la mayor parte de la cuenca, el recurso de salmuera se encuentra aproximadamente a un metro por debajo de la superficie y su ancho está determinado por la extensión de la perforación. La profundidad máxima de perforación fue de 400 metros cerca del norte de las concesiones mineras; Se recolectó una muestra de salmuera profunda a una profundidad de 349 metros con una concentración de litio de 345 mg/L.

La profundidad máxima de perforación es de 400 metros cerca de la parte norte de las concesiones mineras. Se recolectó una muestra de salmuera profunda a una profundidad de 349 metros con una concentración de litio de 345 mg/L.

Se estima que la química de la salmuera de Dolelar es muy favorable. Los resultados de la última perforación son consistentemente mejores que los de la perforación original, que puede perderse en promedio.

Los totales de litio y potasio se basan en mediciones de porosidad efectiva (drenaje) distribuidas en todo el volumen del acuífero que define este recurso. Este método de determinación de la porosidad tiene como objetivo estimar la proporción de la porosidad total teóricamente filtrable; Sin embargo, estas estimaciones en el lugar pueden diferir de los montos recuperables totales. La porosidad de la escala del recurso varía con la geología, pero hasta la fecha se ha pronosticado una porosidad efectiva dentro de unidades hidroestratigráficas específicas.

La compañía identificó un importante recurso de agua dulce cerca de Dolilar Salar y planea realizar más exploraciones durante los próximos meses para confirmar este recurso de agua dulce.

Metodología de evaluación de recursos

Se evaluó un total de 3.083 metros de perforación de 11 pozos en el cálculo de esta estimación de recursos; Se perforaron orificios centrales y perforaciones adicionales, pero eran poco profundos. Se desconoce el espesor total de la cuenca y el espesor total de los sedimentos saturados.

Se seleccionaron consultores para estimar el recurso utilizando una técnica de polígono centrado hacia abajo. Las unidades hidroestratigráficas varían en espesor y son determinadas por consultores con base en la litología observada y las propiedades hidráulicas similares esperadas. Los valores de porosidad filtrable y ley (valores de litio y potasio) para cada unidad hidroestratigráfica se obtuvieron a partir de valores medidos directamente del pozo. Las unidades de espesor combinadas con las áreas dan como resultado un volumen. Los volúmenes combinados con los valores de porosidad filtrable dan el tonelaje de salmuera, lo que indica la cantidad de fluido disponible de la formación. La aplicación del estándar, cantidades iguales de carbonato de litio y cloruro de potasio, da un recurso estimado para cada lote, que luego se suma.

Los principales laboratorios analíticos para los datos utilizados en este recurso son Alex Stewart en Mendoza, Argentina y SGS Laboratory en Buenos Aires, Argentina. Ambos laboratorios son laboratorios geoquímicos y ambientales acreditados ISO 9001:2008 e ISO14001:2004, que preparan y analizan una amplia gama de tipos de muestras, incluida agua salada.

persona elegible

Valoración de las pruebas por el Sr. Michael Roscoe, MSc, CPG & Associates Consultants Ltd. de Montgomery (“M&A”) completó la transacción. Señor. Roscoe es un geólogo registrado (CPG) en Arizona, California y Texas, un miembro registrado de la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración y una persona calificada (QP) según lo define NI 43-101. Señor. Los hidrogeólogos de Roscoe y M&A estuvieron en el sitio varias veces durante varias fases de perforación y muestreo; Señor. Roscoe tiene una amplia experiencia en entornos solares y ha sido QP en varios proyectos de salmuera de litio. Señor. Roscoe y M&A son completamente independientes de Alpha Lithium. Señor. Roscoe ha revisado y aprobado el contenido de este comunicado de prensa y verificado los datos publicados en este documento, incluidos los datos del modelo, el análisis y las pruebas en los que se basa la información.

El diseño del programa y el apoyo a la investigación estuvieron a cargo de los Dres. Rodolfo Fernando García Mauricio (PhD. Geología) de Alfa Lithium. El Dr. García es Geólogo Profesional Certificado (CPG). El Dr. García ha pasado un tiempo significativo en Dolliller durante toda la perforación y el muestreo y tiene una amplia experiencia en proyectos de litio en productores de litio en Argentina y otros países de América del Sur.

Un informe técnico, preparado de acuerdo con las pautas NI 43-101, se presentará en SEDAR dentro de los 45 días de esta publicación, detallando la evaluación del recurso.

En nombre de la Junta Directiva de Alpha Lithium Corporation

“Brad Níquel”

brad niquel

Presidente, CEO y Director

Acerca de Alpha Lithium (TSX.V: ALLI) (OTC: APHLF) (Alemania WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium es un grupo de profesionales de la industria y socios experimentados enfocados en el desarrollo de Tollir y Hombre Muerto Salas. Con una superficie de 27.500 hectáreas (67.954 acres), Tolliller es uno de los últimos salares de litio sin desarrollar de Argentina y está ubicado cerca de compañías de litio multimillonarias en el centro del famoso “Triángulo de litio”. En Hombre Muerto, continuamos expandiendo nuestras 5,000 hectáreas (12,570 acres) de uno de los salares de litio de mayor calidad y mayor producción en el mundo. Otras empresas que están prospectando o produciendo actualmente salmuera de litio incluyen Orocobre Ltd., Galaxy Lithium, Livent Corporation y Bosco en el Salar del Hombre Muerto; Orocobrae en Salar Olaros; Eramine Sudamerica SA en Salar de Centenario; y Gangfeng y Lithium Americas en Salar de Gouchari.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas a menudo se identifican con palabras como “hará”, “puede”, “debería”, “anticipa”, “anticipa” y expresiones similares. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. No puede haber garantía de que tales declaraciones resulten ser precisas, y los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la Compañía incluyen pruebas e inspecciones de salmuera adicionales y otros riesgos descritos ocasionalmente en las presentaciones de la Compañía ante los reguladores de valores. Se advierte al lector que las suposiciones utilizadas en la preparación de las declaraciones prospectivas pueden resultar incorrectas. Los eventos o circunstancias pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados debido a una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Se advierte al lector que no confíe indebidamente en ninguna información prospectiva. Dicha información, incluso si la gerencia la considera razonable en el momento en que se realizó, puede ser inexacta y los resultados reales pueden diferir materialmente de los anticipados. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía puede actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas contenidas en este documento de acuerdo con la ley aplicable.

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios regulatorios (tal como se define en las políticas de TSX Venture Exchange) asume responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado de prensa. Ninguna autoridad reguladora de valores ha revisado y no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o precisión del contenido de este comunicado de prensa.