Alpha Lithium está a punto de completar una planta piloto en Dolar Salar en Argentina.

Vancouver, Columbia Británica, 2 de mayo de 2023 — Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Alemania WKN: A3CUW1) (“Alfa“o eso”Sigue adelante“- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/), la Compañía tiene dos importantes propiedades de litio en la región de Salta de Argentina y más de $35 millones en activos de litio en tesorería, la Compañía está a punto de finalizar y se espera que comience la construcción de 120 toneladas por año (“tpa”). Producción de prueba de carbonato de litio de alto grado (“Li2CO3”) en el segundo y tercer trimestre de 2023.

La planta piloto tiene el potencial de usar salmuera tanto del Toller Salar de 27.500 hectáreas como de las instalaciones de la compañía de 5.000 hectáreas en el cercano Salar del Hombre Muerto.

La construcción de la planta piloto modular está completa en más del 50%. El bloque en el sitio de la instalación albergará inicialmente la unidad de extracción directa de litio (“DLE”), mientras que el segundo bloque albergará equipos de procesamiento de litio estándar de la industria: carbonatación, intercambio iónico, filtros y secadores, y están ubicados. Ciudad de Salta El segundo módulo continuará operando en Salta hasta que el proceso y los sistemas estén completamente calibrados, luego de lo cual el módulo se trasladará al sitio para trabajar en altura en Salar.

El propósito de la planta piloto es demostrar que los prometedores resultados de DLE de laboratorio de Alpha se pueden replicar y mantener en condiciones piloto industriales. La planta piloto también proporcionará a la empresa datos críticos sobre los cuales basar los supuestos técnicos y económicos para los análisis económicos. Se contrató a Ausenco Limited (“Ausenco”) para evaluar la economía y la viabilidad de la planta comercial de 50.000 toneladas anuales de Alfa (ver comunicado de prensa 9 de enero de 2023)

La planta piloto está diseñada para ser muy flexible, los parámetros operativos variables y el rendimiento se pueden evaluar en condiciones tales como caudales, presiones, temperaturas y aditivos químicos. Esta flexibilidad en la planta permitirá a los operadores informar y refinar el diseño de la planta de carbonato de litio de 50 000 toneladas/año (“tpa”) propuesta por la Compañía.

Brad Nicoll, presidente y director ejecutivo de Alpha, comentó: “Cualquiera que haya visitado el Dolar Salar hace un año no lo reconocería hoy. Con cinco plataformas operando durante los últimos meses, ahora hay veinticuatro pozos en el lado norte de la propiedad. Hemos completado 160 puntos VES y modelado hidrogeológico. Lo entendemos completamente”. Nicoll agregó: “La construcción de una planta piloto que nos permitirá probar nuestros prometedores resultados de laboratorio DLE a gran escala y en condiciones vendibles ahora está casi completa”.

De los aproximadamente veinte proyectos de litio activos en Argentina, el salar Dolelar ocupa una posición única como el único salar de propietario único. Alpha se encuentra en una posición excepcional con Doller Salar creando valor para los accionistas de múltiples formas.

Todas las operaciones y activos de la Compañía están ubicados en Argentina y son administrados en su totalidad por Alpha Lithium Argentina SA (“Alpha SA”), que emplea personal y consultores locales. Ni Alpha ni Alpha SA tienen operaciones o activos en Canadá.

Desde el lanzamiento de los primeros pasos de un programa de exploración en 2020, Alba SA perforó más de 20 pozos en el Salar de Dólar, estableció un laboratorio de investigación de química de sal patentado, desarrolló un proceso de producción de carbonato de litio patentado, inició la construcción de una planta piloto y empleó a decenas de la gente. Técnicos, ingenieros, geólogos, geofísicos y químicos argentinos altamente calificados, así como muchos estudiantes, profesionales de contabilidad, administración y recursos humanos. La empresa está agradecida y cuenta con un gran equipo argentino que ha demostrado ser de gran ayuda en la creación de valor para los accionistas.

