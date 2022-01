In zahlreichen Haushalten steckt am Fernseher ein Streaming-Stick, um jenen mit entsprechenden Inhalten zu versorgen. Da gibt es mittlerweile eine ganze Palette an Geräten diversity Hersteller. In zahlreichen Haushalten wird wohl ein televisión de fuego Stick aus dem Hause Amazon Stecken. Und der – kein Scherz – ist auch in der Lage ein altes Röhrengerät wieder auf Vordermann zu Bringen.

Logisch, so eine alte Kiste hat keinen HDMI-Anschluss, sondern eher Scart. Aber: Der passende Adapter macht es möglich. So lässt sich auch ein uraltes TV-Gerät mit einem Fire TV – oder natürlich auch diversityn Konkurrenzprodukten – bestücken. Amazon zeigte das nun mit einem Nordmende-Fernseher aus 1984 (im Artikelbild) und einem Fire-TV-Stick. Damit ist dann auch Netflix oder primer vídeo auf einem Altgerät kein Hindernis mehr. Wobei hier grundsätzlich infrage gestellt werden darf, ob in Haushalten mit derartigen Röhrengeräten, wirklich eine Internetverbindung vorhanden ist. Die wird natürlich weiter vorausgesetzt.

Laut Statista-Befragung sei noch jeder dritte deutsche Haushalt mit einer Flimmerkiste ohne Internet ausgestattet. Viele werden da wohl auf lineares Fernsehen setzen, wieder andere bereits auf die Abhilfe mit einem solchen Streaming-Stick, denn zahlreiche Fernseher mit hochwertigen Panels – jetzt nicht gerade aus dem Jahr 1984 – Färne dürechtürften.

