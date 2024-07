Amazon Fire TV: precio estándar en Prime Day

Berlina. En Prime Day, Amazon ofrece sus televisores 4K de la serie Fire TV a un precio más barato que nunca. Te explicamos qué tiene para ofrecer la televisión inteligente.

Desde medianoche, el Amazon Prime Day se ha vuelto tentador con descuentos en muchos productos: los televisores se encuentran entre los productos más vendidos

Muchas marcas importantes están disponibles a precios reducidos, al igual que los modelos propios de Amazon, como el Fire TV 4.

Aquí encontrarás toda la información importante sobre el mini Smart TV

El artículo se actualizará constantemente para usted.

En el Prime Day del 16 al 17 de julio de 2024, Amazon volverá a ofrecer ofertas inmejorables. Y también la categoría más vendida. televisión Impresiona con interesantes descuentos. Además de primeras marcas, Amazon Prime también ofrece modelos de sus series de smart TV Amazon fuego TV, a un precio competitivo. a Menos de 270 euros La televisión antes no existía.

Pero a la hora de comprar un televisor, además del precio, también debes tener en cuenta las especificaciones técnicas: resolución, velocidad de fotogramas, opciones de conexión, accesorios y compatibilidad. Presentamos la colección de televisores inteligentes de Amazon con grandes descuentos.

Importante: Amazon Prime Day está dirigido a posibles buscadores de ofertas que ya tienen una suscripción Prime. Si aún no tienes dicha suscripción, puedes Termina aquí *Disfruta de los beneficios de membresía desde tu próxima compra.

anuncio Aprovecha la oportunidad de buscar ofertas en Prime Day y disfruta de beneficios Prime siempre exclusivos. 30 días gratis para nuevos clientes; Luego 8,99€/mes.

Eventos clave de transacciones



Originales, películas y series de Amazon



Envío premium y más

Amazon Fire TV 4 en Prime Day 2024: ¿Qué puede hacer un televisor 4K?

Amazon Fire TV Serie 4

© Amazon.de | Amazon.de

Reflejos: El televisor LED Amazon Fire TV 4 de 43 pulgadas (109 cm) ofrece calidad 4K Ultra HD respaldada por tecnologías como HDR10, HLG y Dolby Digital Plus. Puedes navegar usando el control remoto por voz de Alexa. Le permite buscar contenido y recuperar información con un simple comando de voz. También existe una amplia gama de servicios de streaming, incluidos Netflix, Prime Video y Disney+, a los que el usuario puede acceder. El funcionamiento del televisor es claro y comprensible.

Bueno saber: Recibió “Amazon Fire TV 4”. Una prueba de Computer Bild dio la calificación de “satisfactorio”.. Los puntos fuertes del dispositivo residen en la combinación natural de colores y la variedad de opciones de transmisión. Crítica: Al televisor le falta color y brillo, especialmente en el modo HDR, que parece un poco descolorido y oscuro.

Otros lanzamientos con descuento de la serie Amazon Smart TV en Prime Day:

Ofertas alternativas hasta 500€

Amazon Prime Day 2024: Los mejores televisores de un vistazo

Además de los modelos del gigante online, hemos descubierto otras ofertas. Una selección de los mejores televisores disponibles con grandes descuentos. Día del Primer Ministro Hemos compilado una lista convincente para usted aquí:

Televisores hasta 300 euros

Televisores de 300 a 500 euros

