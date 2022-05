AMD Ryzen 7000: Estas son las placas base X670(E) para la nueva plataforma AM5

Para los próximos procesadores Ryzen 7000 de AMD, el fabricante está cambiando de enchufes PGA a LGA con 1718 pines al mismo tiempo. Lógicamente, esto también significa que las nuevas placas base están actualizadas. Habrá muchos modelos con el chipset X670 (E) de los fabricantes de placas base. Poco a poco iremos ampliando esta noticia a medida que vayamos introduciendo nuevos paneles.

Asus

ASUS tendrá cinco series de productos para los procesadores Ryzen 7000, llamando al ASUS AM5 Power 5: Prime, ProArt, TUF Gaming, ROG Strix y ROG Crosshair. Hasta ahora se conoce la siguiente placa base de ASUS: ASUS ROG Crosshair X670E Extreme.

Aunque se conocen las cinco series de productos, ASUS solo ha mostrado el buque insignia hasta ahora. Al igual que con la serie ROG Maximus Z690 de CPU Alder Lake de Intel, ASUS también prescindió de los números romanos para los nuevos paneles Crosshair y en su lugar utilizó el mapeo de chipset. Ya tenemos uno para el ROG Crosshair X670E Extreme noticias separadas escrito.

asrock

ASRock gira en torno a las siguientes tres series: PRO Series, Steel Legend, Phantom Gaming y Taichi. ASRock ya ha mostrado las siguientes placas base:

ASRock X670E Pro RS

Leyenda de acero ASRock X670E

ASRock X670E Taichi

ASRock X670E Taichi Carrara

Con motivo del 20 aniversario de la compañía, ASRock no solo lanzará el X670E Taichi regular, sino también el X670E Taichi Carrara como una edición especial, cuyo diseño debe mencionar el mármol de Carrara. Aparte de la óptica, el equipamiento de ambos paneles se montó de forma idéntica. Dos ranuras mecánicas PCIe 5.0 x16, cuatro bancos DDR5 UDIMM, un total de cuatro interfaces M.2 M-Key para almacenamiento, más ocho SATA 6Gb/s. Tres de ellos funcionan en modo PCIe 4.0 x4 y el cuarto funciona incluso con PCIe 5.0 x4. De cualquier manera, la CPU AM5 de AMD funciona con 26 bobinas masivas y fases de energía inteligentes con una clasificación de amperaje desconocida.

Además de la X670E Steel Legend, también se muestra la imagen de la X670E Pro RS, que es una versión más básica de la tableta insignia de Taichi. En este caso, el procesador Raphael de AMD funciona con 16 archivos, lo que proporciona una ranura PCIe 5.0 x16 totalmente conectada. Además, hay dos variantes PCIe 4.0 x1. También se representan seis zócalos SATA y un total de cinco conexiones M.2. Uno de ellos también es compatible con el modo PCIe 5.0 x4.

MSI

En MSI, siguen siendo las siguientes cuatro series de placas base: PRO, MAG (MSI Arsenal Gaming), MPG (MSI Performance Gaming) y MEG (MSI Enthusiast Gaming). Las siguientes placas base MSI X670(E) están en el horizonte:

MSI PRO X670-P WIFI

MSI MPG X670E CARBONO WIFI

MSI MEG X670E ACE

MSI MEG X670E GODLIKE

Por supuesto, no se limita a solo cuatro placas principales, pero hasta ahora no se sabe nada más. Para la serie PRO, se configura PRO X670-P WIFI. Al igual que ASRock, la serie PRO de MSI también se puede considerar como un dispositivo básico. Cabe señalar que MSI no usa chips Extreme en este caso, lo cual es aceptable. Pero incluso para el modelo básico, MSI ofreció conectividad M.2 con soporte PCIe 5.0, incluso si las tres ranuras PEG funcionaban “solo” con PCIe 4.0.

Con el MPG X670E CARBON WIFI, la serie MAG se omite por ahora. Puede llamarse a sí mismo el buque insignia de la serie MPG y, por supuesto, viene con más equipamiento. Hay dos ranuras mecánicas PCIe 5.0 x16 y dos interfaces M.2 con conexiones PCIe 5.0 x4. Al igual que en el modelo PRO, MSI instala un puerto LAN de 2,5 Gb/s además de Wi-Fi 6E. Se ve muy diferente con el MEG X670E ACE como vicepresidente principal. En este caso, solo hay un puerto de 10 Gb/s en la placa.

Además de una mayor comodidad a bordo, MSI también incluye una tarjeta de expansión M.2 XPander Z Gen5 para SSD M.2 adicionales con el MEG X670E ACE. Por supuesto, la corona en MSI se la lleva el MEG X670E GODLIKE, que viene repleto de otros extras. El tablero de M-Vision debe mencionarse como una pantalla táctil. En este caso también se incluye la tarjeta de expansión M.2.

Gigabyte

Gigabyte tiene la serie Ultra Durable para empezar, seguida de la serie Gaming y Aero para creadores de contenido. Finalmente, por supuesto, la serie AORUS también viene con cartas de triunfo. Hasta ahora, GIGABYTE ha presentado las siguientes placas base X670(E):

Gigabyte X670E Aero D.

Gigabyte X670 Pro AX

Gigabyte X670E AORUS maestro

Gigabyte X670E AORUS Xtreme

Aunque hay indicios de otros tres modelos, Gigabyte ha mostrado por primera vez el buque insignia en forma de X670E AORUS Xtreme. Incluso si Gigabyte prescinde de una “E” adicional, el conjunto de chips X670E de AMD está oculto bajo el capó. El fabricante vuelve a utilizar el formato E-ATX y, por supuesto, lo ha dotado de opciones de conexión adecuadas, aunque todavía no se conocen los detalles. Se puede ver una ranura PEG brillante, que se conectó al procesador AM5 con PCIe 5.0 x16. Por otro lado, las dos ranuras inferiores x16 deberían funcionar en el conjunto de chips.

Se encontrarán varios puertos M.2 debajo del capó. También se puede esperar al menos uno con conectividad PCIe 5.0 x4. Además, hay seis zócalos SATA 6Gbit/s.

bioestrella

Biostar también está trabajando con la nueva plataforma AM5 de AMD, pero probablemente solo ofrecerá algunos modelos. Hasta ahora se ha introducido la siguiente placa: Biostar X670E Valkyrie.

Tampoco se conocen detalles en profundidad sobre el Biostar X670E Valkyrie. La placa ATX viene con los habituales cuatro bancos de memoria DDR5 UDIMM y tres ranuras mecánicas PCIe x16. Se desconoce cómo Biostar conecta técnicamente esta vía. Al menos tres interfaces M.2 M-Key deben ubicarse debajo de los radiadores y se agregaron seis puertos SATA 6Gbit/s a la derecha.

Precios y disponibilidad desconocidos

Es bueno que ahora se ofrezcan placas base AM5, pero la mayoría de nuestros lectores estarán muy interesados ​​en saber cuándo se pueden comprar las placas a qué precio. Dado que la fecha de lanzamiento de la plataforma AM5 aún no se ha anunciado, todavía hay un gran signo de interrogación en este punto también para las placas base.